BMW Türkiye'nin sosyal medya hesapları hack'lendi. Hacker, ele geçirdiği hesaplardan paylaşım yaptı. Instagram hesabını kurtaran BMW Türkiye'nin X hesabı ise hâlâ kapalı durumda.

BMW Türkiye, dün akşam saatlerinde şok bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Markanın Instagram ve X hesapları, eş zamanlı olarak hack'lendi. Hacker'lar, ele geçirdikleri hesaplardan bazı paylaşımlar yaptılar.

BMW Türkiye'ye ait hesaplardan yapılan paylaşımlara baktığımızda saldırının nedeninin İsrail ile Filistin arasındaki savaştan kaynaklandığını görüyoruz. "Mutarrif" ismini kullanan hacker, X'te yaptığı paylaşımda "Tüm islam düşmanları yakın hedefimizdedir.!" ifadesini kullandı.

BMW Türkiye X hesabından yapılan paylaşım şöyleydi:

Hacker, aynı paylaşımı Instagram'da da yaptı. O paylaşıma ait ekran görüntüsünü aşağıya bırakıyoruz.

Instagram hesabı yeniden BMW kontrolünde: Ancak X hesabı kapalı

Yaptığımız kontrollerde, BMW Türkiye'nin Instagram hesabının yeniden şirket yönetimine geçtiğini görüyoruz. Ancak BMW Türkiye, Instagram'da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan; firmanın X'teki hesabına henüz ulaşılamıyor.

BMW Türkiye'nin X hesabı böyle görünüyor:

BMW Türkiye'ye ait sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizi yeniden bilgilendireceğiz.