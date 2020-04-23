Casper Excalibur Serisine Yeni Özellikler Ekleniyor

Oyun dünyası için yeniden tasarladığı model ve seçenekleri ile Casper Excalibur, mayıs ayında oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun severler ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanan G770, G900 ve yeni çıkan bilgisayarı Excalibur G780, Intel 10.Nesil işlemci, yeni ekran kartı seçenekleri ve renk seçeneklerine sahip RGB klavyeleri ile yenilendi. Casper, yüksek performans arayan kullanıcılara, Excalibur serisinin yeni modellerini en son teknolojiler ile oluşturarak yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunmayı hedefliyor.

Excalibur G900, ekran teknolojileri alanında öne çıkan 240Hz ekranıyla, ince çerçeve ve geniş ekranı buluşturarak 17” ekran boyutu ile Excalibur G780, farklı donanımlarıyla yenilenen Excalibur G770, oyun ve performans dünyasının sınırlarını zorlayacaklar. Excalibur serisi, Intel 10. Nesil işlemcileriyle yenilenen yeni dizüstü bilgisayarları, oyunculara maksimum performans, üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi sunuyor.

Casper Excalibur G900 Modeli

Excalibur serisi, G900 modeli ile 240Hz ekran farkını gösteriyor. Model, 10. Nesil işlemcisi ile oyun ve performans arayanlara daha güçlü ve daha benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Excalibur G900, NVIDIA’nın en yeni ekran kartları ve farklı opsiyonları ile donatıldı. Oyun oynayanlara ve yüksek performans arayanlara zengin konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Excalibur G900 bilgisayarı, farklı konfigürasyon seçenekleriyle Casper'ın resmi adresinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

En Geniş Ekranlı Model Excalibur G780

Excalibur G780, oyuncular, tasarımcılar ve mimarlar gibi performans arayanlar için özel olarak tasarlandı. 17” ekranı ve ince çerçevesiyle dizüstü bilgisayar dünyasında sınırlarını zorlamaya aday olan G780, Intel 10. Nesil işlemcisi, RTX ekran kartı, 144HZ ekranı ve 8mm’lik ince çerçevesi gibi özelliklere sahip.

Yenilenen Casper Excalibur G770

İşlemci, ekran kartı, RAM gibi donanımların seçeneklerini arttıran Excalibur G770, oynanan oyunlara, kullanılan programlara ve bütçelere göre birçok seçenek sunuyor. 5mm’lik ince çerçevesi, Intel 10. Nesil işlemci ile Excalibur G770, ihtiyaçlarınız doğrultusunda performansınıza yön verebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Casper’ın kendi sitesinde sunmuş olduğu konfigüratör özelliği ile farklı işlemci seçenekleri, ekran kartı seçenekleri, ram seçenekleri ile Excalibur G770 bilgisayarınızın özelliklerini istediğiniz gibi arttırabilirsiniz.