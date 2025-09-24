Tümü Webekno
MUTLU EDER Mİ? | CASPER'IN YENİ OFİS BİLGİSAYARI NEVOPRO P40 İNCELEMESİ

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Casper NevoPro P40'ı sizler için inceliyoruz, iyi seyirler!

Casper'ın ofis ve iş kullanımı amaçlı tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı Casper NevoPro P40'ı inceliyoruz! Farklı donanım ihtiyaçlarına göre birçok özelleştirme seçeneği olan Casper NevoPro P40, "Buz Gri" renginde şık tasarımı ve hafifliğiyle öne çıkıyor ve farklı özelleştirme seçenekleriyle birlikte fiyatları 26.000 TL ile 66.000 TL arasında değişiyor. 14 inç IPS ekrana sahip Casper NevoPro P40'ın Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB M.2 SSD ile özelleştirilmiş bir versiyonunu sizler için inceliyoruz, iyi seyirler!

poppy 21 saat önce
windows 11 yerine free DOS kullanırım daha iyi... herkes sizin gibi ms kölesi değil...
