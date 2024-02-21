Casper, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği "Casper Tech Vision Day" etkinliğinde 2024 hedeflerini ve yeni ürünlerini duyurdu.

Köklü bir geçmişi olan yerli teknoloji firmalarından Casper, Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA alt markalarıyla sektörde önemli bir aktör olarak faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen Casper Tech Vision Day etkinliğinde firma, 2024 yılı hedeflerini açıkladı ve yeni en üst segment ürünlerini duyurdu.

Casper'ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şirketin global iş ortaklarıyla güçlü bağlarını vurgulayarak, yerel üretim ve global know-how'un birleşimiyle sektördeki istisnai rolünü koruduğunu belirtti.

Casper hız kesmeyecek

Karaman'a göre firma, 2024 yılında 15 yeni üst segment ürünü piyasaya sürecek ve Ar-Ge yatırımlarını da 2 kat artıracak. Ayrıca yapay zekâ uyumlu ürünler de bu dönemde piyasada olacak. Böylece firmanın %40 büyüme sağlaması amaçlanıyor. Karaman, "Bu yönde, ürün gamımızı daha premium line’a çekmek, oyun ve performans bilgisayarlarımızı artırarak uzun ömürlü kullanım performanslarını desteklemek adına gereken araştırma, geliştirme çalışmaları için de AR-GE yatırımlarımızı 2 kat artıracağız. Tüm bu çalışmaların sonucunda 15 yeni üst segment ürünü Türk tüketicisinin karşısına çıkaracağız. En büyük odak noktalarımızdan biri tüketici deneyimini iyileştirmek üzerine. Bilgisayarlarımızda NPU’nun entegre olmasıyla birlikte, yapay zekanın daha optimize ve akıcı bir deneyim sağlamasını hedefliyoruz. 2024 sonunda cihazlarımızın %30’unun yapay zeka destekli olacağını, 2025’te bu rakamın NPU’ların devreye girmesi ile %70’lere çıkacağını öngörüyoruz.” dedi.

İşte Casper'ın yeni ürünleri

VIA X40

Ekran 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran Ön Kamera Arcsoft yapay zekâ yazılımı ile güçlendirilmiş 24MP Arka Kamera 50MP+5MP+2MP arka kamera Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Gece Mavisi ve Casper VIA Beyazı

Casper Nirvana Z100

Firmanın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı olarak duyurulan Nirvana Z100'ün özellikleri şöyle:

Kalınlık 14,9 mm Batarya 50Whr, 2 saatte tam şarj, Type-C hızlı şarj Pil Ömrü 12 saat Ekran OLED (Dokunmatik opsiyonel)

Excalibur G911