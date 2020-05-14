Cassowary Kuşları Parlak Tüylere Nasıl Sahip Oldu?

Bilim insanları, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak nitelendirilen cassowary kuşlarının tüylerinin neden parlak göründüğüne bir açıklama getirdiler. Cassowarylerin parlak tüylerinin arkasında, uçmaktan vazgeçtikleri evrimsel bir süreç bulunuyor.

Cassowary kuşları, birçok insan tarafından dünyanın en tehlikeli kuşu olarak nitelendiriliyor. Bir cassowary kuşunun, geçtiğimiz yıl ABD’de bir adamı öldürdüğünü düşünürsek bu unvan pek de içi boş ya da yersiz görünmüyor.

Cassowary kuşlarının tehlikeli vücut yapısına rağmen bilim insanları, daha çok kuşun benzersiz görünümüne ilgi duyuyorlar. Cassowary kuşları, son derece parlak, siyah tüylere sahip gövdeleri, mavi ve turkuaz renklerle süslenmiş başları ile “yeni moda dinozor” lakabını almış durumdalar.

Cassowary kuşlarının ilginç ve benzersiz vücut yapısı

Cassowary kuşları hakkında çalışma yapan araştırmacılardan Chicago’daki Field Müzesi’nden bilim insanı Chad Eliason, boylarının diğer kuşlara göre uzun olduğunu söylediği cassowary kuşlarının oldukça ağır olduklarını ve kemiklerinin kuvvetli olduğunu belirtti. Eliason, cassowary kuşlarının bu vücut yapısı ile tehlikeli canlılar olduklarını da ifade etti.

Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak nitelendirilen cassowary kuşları üzerinde yapılan çalışma, kuşların üç parmaklı ayaklarında bulunan pençelerin 10 cm uzunluğunda olduğunu gösteriyor. Oldukça büyük olan bu pençeler, kuşun rakiplerine çok ciddi zararlar vermesini sağlıyor. Uzmanlar, bu dev kuşların ağaç yoğunluğunun yüksek olduğu ormanlarda 50 km/s hıza ulaşabildiğini ve 2 metreye kadar zıplayabildiğini söylüyorlar.

Cassowary kuşlarının tüyleri neden parlaktır?

Bilim insanları, cassowary kuşlarının tehlikeli vücut yapısının yanı sıra parlak siyah tüylerinin nasıl oluştuğunu da merak ediyorlar. Ölü bir cassowary kuşundan alınan tüy örnekleri sayesinde cassowary kuşlarının ultra parlak tüylerinin sırrı da çözülmüş oldu.

Cassowary kuşlarının parlak siyah tüyleri üzerinde çalışma yapan araştırmacılardan Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu’nda görevli bilim insanı Julia Clarke, hayvanların temel niteliklerinin araştırılmasının önemli olduğunu söyledi. Clarke, cassowary kuşları hakkında çalışmalarının da basit bir merakla başladığını belirtti.

Sinek kuşları ve karga gibi kuş türleri de parlak renklere sahiptir. Ancak cassowary kuşlarının tüylerinin parlaklığı, diğer türlerin aksine büyük tüylerin yanında yer alan küçük tüylerden kaynaklanmıyor. Bilim insanları, cassowary kuşlarının parlak renklerinin tüylerin omurgasından geldiğini açıkladılar.

Cassowary kuşlarının kabarık ve parlak tüyleri oldukça seyrek olduğu için kuşların kalın tüylerinin tüy sapları daha fazla güneş ışığına maruz kalıyor. Tüy saplarının normalden fazla güneş ışığına maruz kalması ise kuşların tüylerinin daha da parlak görünmesini sağlıyor.

Araştırmacılardan Chad Elliason, cassowary kuşlarının parlaklığının diğer kuşlardan tamamen farklı şekilde meydana geldiğini söyledi. Eliason, “Tüylerin ağaç gibi olduğunu hayal edin, parlaklık ağacın dallarında değil ağacın gövdesinde” dedi.

Bilim insanları, cassowarylerin benzersiz parlaklığını oluşturan mekanizmanın zaman içinde evrimleştiğini öne sürüyorlar. Araştırmacılar, cassowary kuşlarının atalarının, küçük tüylerini zaman içinde kaybettiklerini ve bu nedenle tüylerin merkez bölümlerinin şimdiki haline zaman içinde dönüştüğünü düşünüyorlar.

Chad Eliason, cassowarylerin tüylerinin gelişmesinde ilginç bir evrimsel süreç yaşanmış olabileceğini de söyledi. Eliason, uçabilmenin kuşlarının kanatlarının şekli üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylerken, uçmaktan vazgeçen cassowary kuşlarının tüylerinin bu nedenle parlaklık üreten bir yapı haline gelmiş olabileceğini belirtti.