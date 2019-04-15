Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanan olayda dünyanın en tehlikeli kuş türü olarak bilinen Cassowary, yere düşen sahibine saldırdı. Kuşun sahibi, kuştan aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanan olayda, Marvin Hajos isimli 75 yaşındaki çifçi, evinde beslediği Cassowary türündeki kuşu tarafından öldürüldü. Cassowary kuşunun, dünyanın en tehlikeli kuş türü olduğu biliniyor. Genel olarak Yeni Gine ve Avustralya'daki ormanlarda yaşayan kuş türü, uçamayacak kadar iridir. Boyları iki metreye yakın olan ve ortalama 50 yıl yaşayan bu kuş türünün bacakları fazlasıyla kalın ve parmakları keskindir. Saldırılarını bu güçlü pençeleriyle yapan tehlikeli kuşun nesli ise tükenmek üzeredir.

Çiftliğinde ayağı takılarak düştüğü, düşme sonucunda kuşların saldırısına uğradığı belirlenen ve ağır yaralı olarak bulunan çiftçi, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis görevlileri, çiftçinin ağır yaralı olarak bulunduğunu, vücudundaki yaraların kuşun pençelerinden kaynaklanabileceğini belirttiler. Çiftlikte iki kuşun bulunduğunu belirten yetkililer, kuşlardan birisinin mi saldırdığını yoksa iki kuşun birlikte mi saldırdıklarının henüz netleşmediğini söylediler. İki kuş olay sonucunda gözlem altına alınırken, soruştumanın devam ettiği açıklandı.

Cassowary kuşlarının daha önce de başka olaylarda adı anılmıştı. Kuş, küçük bir çocuğun üzerine atlayarak şah damarını parçalamış ve bir kişinin de arkasından saldırarak akıntıya kapılmasına sebep olmuştu. Ayrıca İkini Dünya Savaşı sırasında bazı Amerikalı askerlerin bu kuşlar tarafından öldürüldüğü bilinmektedir.