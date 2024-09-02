Rusya'nın "Casus Balinası" Norveç Kıyılarında Ölü Bulundu

Rusya'nın casusu olduğuna inanılan balina, Norveç kıyılarında ölü olarak bulundu.

Daha önce çeşitli hayvanlar casus olarak kullanılmaya çalışıldı. Bu canlılar arasında kuşlar, kediler, köpekler, fareler gibi canlılar yer alıyordu. En ilginç casusluk suçlamalarından biri de bir beyaz balinaya yönelikti. Bu beyaz balinanın Rusya için casusluk yaptığı iddia ediliyordu. Bu iddialar sonrası dünya çapında ünlü olan beyaz balina, Norveç kıyılarında ölü olarak bulundu.

Hvaldmir olarak adlandırılan beyaz balina, ilk olarak beş yıl önce Norveç açıklarında görüntülenmişti. Balinanın üzerine bir GoPro yerleştirildiği dikkat çekmişti. GoPro'nun üzerinde "St. Petersburg'un ekipmanıdır." ifadesi yer alıyordu. Bu yüzden de balinanın bir casus olduğu iddia edilmişti. Uzmanlar, daha önce de benzer durumlar ile karşılaşıldığını ifade etmişti.

Ölüm nedeni bilinmiyor

Hvaldimir'in cansız bedeni, hareketlerini takip eden Marine Mind adlı organizasyon tarafından keşfedildi. Derneğin kurucusu olan Sebastian Strand, balinanın neden öldüğünün bilinmediğini ve Hvaldimir'in bedeninde görülebilen bir yara olmadığını belirtti.

Hvaldmir'in 15 yaşında olduğu tahmin ediliyordu yani ölüm nedeni de yaşlılık olmayabilir. Beyaz balinaların ömrünün 60 yıla kadar ulaşabildiği belirtiliyor. Yapılan açıklamada "Balinanın kalıntılarını bulmayı başardık ve veterinerlik enstitüsü tarafından yapılacak bir nekropsi için soğutulmuş bir alana yerleştirdik." ifadesi kullanıldı.

Balina, yerel olarak, Norveç dilinde balina anlamına gelen "hval" kelimesi ve Rusya Başkanı Vladimir Putin'in adıyla yapılan bir kelime oyunu olan "Hvaldimir" olarak tanınıyordu.