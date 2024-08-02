Balinaların toplu bir şekilde neden karaya vurduklarını hiç merak etmiş miydiniz? Nihayetinde onların yaşam alanları, okyanuslar ve denizlerdir. Kendilerini göz göre göre neden ölüme terk ediyorlar ki?

Sosyal medyada ara ara bu canlıların karaya vurduklarını görmüşsünüzdür. Manzarası bile oldukça korkunç değil mi?

Gelin, balinaların bu davranışının sebeplerine bakalım.

Dünya çapında her yıl, 2000 karaya vurma olayı gerçekleşir.

Ne yazık ki bunların çoğu, hayvanların ölümüyle sonuçlanır. Aslında karaya vurmalar oldukça nadirdir ve tek bir canlının karaya vurması genellikle hastalık veya yaralanmanın sonucudur.

Yaşlılık, kötü hava koşulları, kıyıya çok yakın avlanma ve navigasyon hataları, karaya vurma sebepleri arasındadır. Bazı yunus ve balina türleri, toplu kıyıya vurmaya daha meyillidir. Örneğin dişli balinalarda (Odontoceti) bununla daha sık karşılaşılır.

Odontocetilerin karmaşık sosyal sistemlere sahip büyük gruplar hâlinde yaşaması, daha olasıdır. Grubun bir üyesi hasta olduysa veya herhangi bir problemi varsa onun acil durum çağrıları, diğer üyelerin onu kumsala kadar takip etmesine neden olabilir ve bu da toplu karaya vurma ile sonuçlanır.

Ayrıca bazı katil balinalar, kıyı şeridi foklarını avlamak için kendilerini kasıtlı olarak karaya vururlar.

Daha sonra denize geri dönmelerine yardımcı olması için dalgaları beklerler. Bu uygulama en fazla Arjantin civarındaki sürülerde görülür. Bu alışkanlığın, sürünün yaşlı üyeleri tarafından genç katil balinalara öğretildiğine inanılır.

Yani katil balinalar, kasıtsız olarak karaya nadiren vururlar. Ek olarak bazı bilim insanları, sonar sinyallerinin ve diğer insan yapımı yüksek sualtı seslerinin karaya oturma olaylarına katkıda bulunabileceğine inanır.

Düşük ve orta frekanslı aktif sonar, ordular tarafından denizaltıları tespit etmek için kullanılır. Bu frekanslar, tüm türleri etkilemez fakat bazıları için ölümcül olabilir. Düşük sonar, buna maruz kalanlar için kanamalara sebep olabilir ve diğerleri de sesten kaçmak izin kendilerini karaya vururlar.

Özetle balinaların karaya vurması, sebepsiz ya da keyfi değildir. Bu davranışlarının arkasında birçok farklı sebep vardır.

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