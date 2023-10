İzleyenleri güzelliğiyle ayrı, oyunculuğuyla ayrı etkileyen Catherine Zeta-Jones denilince elbette hepimizin aklına ilk gelen film, efsane Zorro serisi oluyor. Uzun yıllardır oyunculuk dünyasında olan Jones’un filmografisi aslında düşündüğünüzden daha geniş ve tekrar tekrar izlemeye değer filmlerle dolu.

25 Eylül 1969 tarihinde Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de doğan Catherine Zeta-Jones, henüz çocuk yaştayken bile oyuncu olmak istiyordu. Erken yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde müzikal tiyatrolarda önemli roller oynadı. Arts Educational Schools'da aldığı eğitimin ardından yeni bir kariyere başlayan Catherine Zeta-Jones, 1990 yılında 1001 Nights isimli film ile ilk kez sinemada kendine yer buldu.

Bu dönemde İngiltere’de kendisine hep aynı roller verildiği için Los Angeles’a giden Catherine Zeta-Jones, 1999 yılındaki Zorro filmi ile kozasından çıktı. 2003 yılında aldığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalındaki Oscar ödülü ile kariyerini taçlandırdı. BAFTA ödülünün yanı sıra bir de İngiliz sinemasına katkılarından dolayı Kraliyet Onur Nişanı’na layık görülen Catherine Zeta-Jones’un bazı filmleri gerçekten de sinemanın dönüm noktalarından.

Tek ve ölümcül bir pişmanlık: Death Defying Acts

Yıl: 2007

Tür: Dram, Tarih, Romantik

Yönetmen: Gilliam Armstrong

Oyuncular: Catherine Zeta-Jones, Guy Pearce, Timothy Spall

IMDb: 5.8

Ülkemizde Öldüren Cazibe adıyla vizyona giren Death Defying Acts filminde ünlü sihirbaz Harry Houdini’nin iç dünyasına konuk oluyoruz. Herkesi etkileyen gösteriler yapan Houdini’nin içinde bir yara vardır, annesi ölürken yanında olamamıştır. Bunu kafaya takan Houdini ruhlarla iletişime geçtiğini iddia eden bir kadınla anlaşır. Fakat kadın, aslında anlattığı gibi psişik güçlere sahip biri değildir.

Önce aşkımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz: No Reservations

Yıl: 2007

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Scott Hicks

Oyuncular: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin

IMDb: 6.3

Usta bir aşçı olan Kate, büyük bir restoranın mutfağını yönetmektedir. Disiplin takıntılı, mükemmeliyetçi ama aynı zamanda tatlı da bir kadın olan Kate’in hayatı yeğeninin ziyareti ile değişmeye başlar. Bu değişimin içine bir de Nick isimli yeni bir aşçı dahil olur. Kate bir yandan hayatındaki bu değişime ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan kalbini titreten aşkın bir tarifi olmadığı için hayıflanır.

Hangisi şeytanın avukatı: Intolerable Cruelty

Yıl: 2003

Tür: Komedi, Suç, Romantik

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Billy Bob Thornton

IMDb: 6.3

Miles Massey, Los Angeles’ın en ünlü boşanma avukatlarından biridir. Bir gün bir hata yapar ve bir müşterisinin eşi ile birlikte olur. Bu hata, avukatın hayatını bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecektir çünkü birlikte olduğu kadının aslında hayal edebileceğinden çok daha şeytani planları vardır.

Aşkın yaşı yok mu gerçekten: The Rebound

Yıl: 2009

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Bart Freundlich

Oyuncular: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Andrew Cherry

IMDb: 6.3

40 yaşında olgun bir kadın ve 24 yaşında genç bir erkek. Hayır, anne oğul değiller. Üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir adamın yan dairesine bir gün eşi onu aldattığı için yeni bir hayata başlayan iki çocuklu bir kadın taşınır. İlk başlarda dostane bir şekilde başlayan bu ilişki zaman geçtikçe ısınmaya başlayacaktır.

Usta sigortacı, acemi dedektif: Entrapment

Yıl: 1999

Tür: Aksiyon, Suç, Romantik

Yönetmen: Jon Amiel

Oyuncular: Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames

IMDb: 6.3

Sigortacı olan Virginia Baker, şirketi tarafından 24 milyon dolara sigortalanan orijinal bir Rembrandt tablosunun çalındığını öğrenir. Parayı vermeye niyeti yoktur, bu nedenle hırsızın peşine düşmeye karar verir. Biraz araştırınca bu işin tek suçlusunun ünlü hırsız Robert ‘Mac’ MacDougal olacağını anlar ama hiçbir delil yoktur. Sigortacımızın artık tek amacı, hırsızın gerçekten de hırsız olduğunu kanıtlamaktır.

Ekip yeniden iş başında: Ocean's Twelve

Yıl: 2004

Tür: Suç, Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones

IMDb: 6.5

Efsane Ocean's serisinin ikinci filmi olan Ocean's Twelve’de Danny Ocean ve çetesi yeni bir iş için kolları sıvıyor. Parasını çaldıkları Terry Benedict peşlerine düşmüştür ve parasını ister. Parasını vermezlerse sonlarının hapis olacağını bilen ekibimiz hemen yeni bir plan yapar ve işe koyulur. Elbette işler asla yolunda gitmeyecektir.

Asla öfkeyle dövüşme: Zorro serisi

Yıl: 1998 - 2005

Tür: Aksiyon, Macera, Romantik

Yönetmen: Martin Campbell

Oyuncular: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins

IMDb: 6.8

İlk kez 1919 yılında Johnston McCulley tarafından yaratılan Zorro karakteri, o günden sonra sayısız filme, diziye, animasyona, çizgi romana konu oldu. En başarılı örnekleri ise karakterin Antonio Banderas tarafından canlandırıldığı 1998 yapımı The Mask of Zorro ve 2005 yapımı The Legend of Zorro filmleridir. Filmlerde efsane güzel Elena karakterine Catherine Zeta-Jones hayat veriyor.

Kızım o senin doktorun, doktorun: Side Effects

Yıl: 2013

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Rooney Mara, Channing Tatum, Catherine Zeta-Jones, Jude Law

IMDb: 7.1

Emily ile Martin’in rüya gibi süren hayatları bir gün tepetaklak olur, Martin borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılmıştır. Emily tüm o zengin hayatı geride bırakıp küçük bir apartman dairesine taşınır. Bu sırada düzenli olarak psikiyatra gider ve ilaç kullanır. Uzun yıllar eşini bekleyen Emily en sonunda doktoru ile yakınlaşmaya başlar ve işler öncekinden daha beter hale gelir.

Efsane müzikallerden: Chicago

Yıl: 2002

Tür: Komedi, Suç, Müzikal

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere

IMDb: 7.2

All That Jazz isimli müzikal tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan Chicago filmi, 1929 yılının Amerika’sında geçiyor. Biri kocasını öldüren, diğeri erkek arkadaşının ölümüne neden olan iki kadın hapishanede bir araya gelir. Birlikte bir avukat tutmaya karar verirler. Bu avukat, cinayet davalarını çözmesi ile tanınan ünlü bir isimdir. Müzikal seviyorsanız kaçırmayın.

Söyleyin memleketten bir haber mi var: The Terminal

Yıl: 2004

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Chi McBride

IMDb: 7.4

Gerçek bir hayat hikâyesinin sinema uyarlaması olan The Terminal filmi, Victor Navorski isimli bir adamın New York Uluslararası Havaalanındayken ülkesinde darbe olduğunu öğrenmesi ile başlıyor. Victor ülkesine geri dönemez ama aynı zamanda Amerika topraklarına da giremez. Onun artık havaalanında oturup ülkesindeki savaşın bitmesini beklemekten başka çaresi yoktur.

Zehir tüccarlarının çaldığı hayatlar: Traffic

Yıl: 2000

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Michael Douglas, Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones

IMDb: 7.6

Sıra dışı çekim tekniği ile dikkat çeken Traffic filmindeki ana karakterimiz bir yargıçtır. Uyuşturucu satıcılarıyla sonu gelmez bir mücadele içinde olan yargıç, bir gün kızının da uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenir ve başından aşağı kaynar sular akar. Bu sırada Helena isimli bir kadının kocası uyuşturucu sattığı suçlaması ile tutuklanır. Helena ile yargıcın bu noktadan sonra ortak bir amaçları vardır.

İzleyenleri hem oyunculuğu hem de güzelliği ile etkileyen Catherine Zeta-Jones’un en iyi filmlerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Catherine Zeta-Jones filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.