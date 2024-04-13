Genetik uzmanları, soyu tükendiğine inanılan Cava kaplanlarının hâlâ hayatta olduğunu öne sürdü.

Endonezya'nın Cava Adası'nda yaşayan Cava Kaplanı (Panthera tigris sondaica), bölgede yaşayan üç kaplan türünden biri olarak kabul ediliyordu. Sumatra, Cava ve Bali'de görülen bu kaplan türünün soyunun 50 yıl önce tükendiği düşünülüyordu. Yeni bir araştırma ise bu türün hâlâ hayatta olan üyeleri olduğunu öne sürüyor.

Kayıtlara göre son Cava kaplanı 1976 yılında görülmüş olsa da, ada yerlileri zaman zaman bu hayvanları gördüklerini iddia ediyordu. Son olarak da 21 Mart'ta yayımlanan bir araştırma bu türün tamamen ortadan kaybolmadığı iddialarını yeniden alevlendirdi. Cava adasının batısındaki bir tarlada bulunan kıl örneklerini inceleyen araştırmacılar, kıl örneklerinin bu kaplanlara ait olduğunu ortaya koydu.

Müzedeki kaplan örnekleriyle eşleşiyor

Araştırmacılar, kıllardan alınan DNA örneklerini 1930'lu yıllardan kalma bir kaplan derisinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırdı. Yaptıkları incelemelere göre de bulunan örneklerin bir Cava kaplanına ait olduğunu iddia ettiler. Öte yandan kaplanlar üzerinde çalışan diğer genetikçiler bu çalışmaya karşı biraz mesafeli.

Peking Üniversitesi'nden Evrimsel Genetikçi Luo Shu-Jin, kendi ekibinin yaptığı incelemede, çalışmada sunulan DNA diziliminde hatalar ve potansiyel örnek kirlenmesine dair bulgular elde ettiğini açıkladı. Benzer şekilde, Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacı Anubhab Khan da veriyi incelediğini ve kılların bahsi geçen kaplandan gelip gelmediğine emin olmadığını söyledi.

Bu araştırma daha çok tartışma yaratacak gibi duruyor. Çalışma Onyx'te yayımlandı.