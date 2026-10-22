Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Caviar, 4,4 Milyon TL Değerinde Altın ve Elmas Kaplamalı iPhone Duo Koleksiyonu Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Caviar, iPhone Duo’yu içeren servet değerindeki malzemelere sahip “World Treasures” koleksiyonunu tanıttı.

Caviar, 4,4 Milyon TL Değerinde Altın ve Elmas Kaplamalı iPhone Duo Koleksiyonu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim tarihinde dünya çapında resmen piyasaya sürülecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken teknolojik ürünlerin lüks versiyonlarını tanıtmasıyla bilinen Caviar’dan iPhone Duo’yu içeren yepyeni bir duyuru geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Caviar, iPhone Duo’yu içeren “World Treasures” isimli yeni özel koleksiyonunu tanıttı. Şirket, cihazın dahili donanımına ve teknik özelliklerine hiçbir şekilde dokunmazken, standart fabrika kasasını tamamen sökerek yerine servet değerindeki malzemeler yerleştiriyor.

İçerikten Görseller

Caviar, 4,4 Milyon TL Değerinde Altın ve Elmas Kaplamalı iPhone Duo Koleksiyonu Tanıttı
Ekran Resmi 2026-10-22 08.47.31
Ekran Resmi 2026-10-22 08.47.21

Bir tanesi 4,4 milyon TL değerinde

Ekran Resmi 2026-10-22 08.47.31

Koleksiyonda farklı kültürlerden ve sanat akımlarından ilham alan toplam dört farklı model yer alıyor. Serinin en pahalı seçeneği olan "Dali" modeli, tam 90.290 dolarlık (4,4 mlyon TL) fiyat etiketine sahip. Bu modelin dış gövdesi 18 ayar altından oluşuyor ve ünlü sürrealist ressam Salvador Dalí’nin sanatına gönderme yapacak şekilde asimetrik, akıcı çizgilerle şekillendiriliyor. Altın kıvrımların arasında mor takı emayesi kullanılırken, arkadaki standart Apple logosunun yerini ise tam 36 adet gerçek elmas alıyor.

Sanat odaklı tasarımlar bununla da sınırlı kalmıyor. 80.290 dolar fiyat belirlenen "Jingtai Blue" modeli, Ming Hanedanlığı döneminde geliştirilen geleneksel Çin emaye tekniklerini günümüze taşıyor. Mavi arka plan üzerine çok renkli çiçek desenlerinin işlendiği bu modelde de 18 ayar altın çerçeve kullanılıyor. Her bir detay, cihazı sıradan bir iletişim aracından ziyade taşınabilir bir sanat objesine dönüştürmeyi hedefliyor. Ekran Resmi 2026-10-22 08.47.21 Koleksiyonun diğer iki üyesi olan "Qasr Al Noor" ve "Omkara" modelleri ise 73.000 dolarlık fiyat etiketine sahip. "Qasr Al Noor" modeli, tüm koleksiyon içinde altın yerine 950 ayar platin gövde kullanan tek seçenek olarak öne çıkıyor. Ortadoğu saray mimarisinden esinlenilen simetrik arabesk desenlerle işlenen bu model, platinin ağırlığını ve zarafetini yansıtıyor. "Omkara" modeli ise merkezinde kırmızı emaye ve 36 adet elmasla çevrelenmiş bir "Om" sembolü barındırıyor. Modelin altın kabartmalarına lotus çiçeği motifleri eşlik ediyor.

Kullanılan değerli malzemeler, yoğun metal işçiliği ve mücevher yerleştirme süreçlerinin tamamen el işçiliği gerektirmesi nedeniyle üretim son derece sınırlı tutulmuş. Caviar; Dali, Omkara ve Qasr Al Noor modellerinden dünya genelinde sadece 7'şer adet üreteceğini açıkladı. Jingtai Blue modeli ise biraz daha esnek tutularak toplam 8 adetle sınırlandırıldı. Her bir özelleştirilmiş iPhone Duo, 24 ayar altın kaplamalı kilitlenebilir dış kutuya sahip, ahşap ve deri kaplama sunum kutuları içinde teslim ediliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com