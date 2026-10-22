Caviar, iPhone Duo’yu içeren servet değerindeki malzemelere sahip “World Treasures” koleksiyonunu tanıttı.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim tarihinde dünya çapında resmen piyasaya sürülecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken teknolojik ürünlerin lüks versiyonlarını tanıtmasıyla bilinen Caviar’dan iPhone Duo’yu içeren yepyeni bir duyuru geldi.

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Caviar, iPhone Duo’yu içeren “World Treasures” isimli yeni özel koleksiyonunu tanıttı. Şirket, cihazın dahili donanımına ve teknik özelliklerine hiçbir şekilde dokunmazken, standart fabrika kasasını tamamen sökerek yerine servet değerindeki malzemeler yerleştiriyor.

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Bir tanesi 4,4 milyon TL değerinde

Koleksiyonda farklı kültürlerden ve sanat akımlarından ilham alan toplam dört farklı model yer alıyor. Serinin en pahalı seçeneği olan "Dali" modeli, tam 90.290 dolarlık (4,4 mlyon TL) fiyat etiketine sahip. Bu modelin dış gövdesi 18 ayar altından oluşuyor ve ünlü sürrealist ressam Salvador Dalí’nin sanatına gönderme yapacak şekilde asimetrik, akıcı çizgilerle şekillendiriliyor. Altın kıvrımların arasında mor takı emayesi kullanılırken, arkadaki standart Apple logosunun yerini ise tam 36 adet gerçek elmas alıyor.

Sanat odaklı tasarımlar bununla da sınırlı kalmıyor. 80.290 dolar fiyat belirlenen "Jingtai Blue" modeli, Ming Hanedanlığı döneminde geliştirilen geleneksel Çin emaye tekniklerini günümüze taşıyor. Mavi arka plan üzerine çok renkli çiçek desenlerinin işlendiği bu modelde de 18 ayar altın çerçeve kullanılıyor. Her bir detay, cihazı sıradan bir iletişim aracından ziyade taşınabilir bir sanat objesine dönüştürmeyi hedefliyor. Koleksiyonun diğer iki üyesi olan "Qasr Al Noor" ve "Omkara" modelleri ise 73.000 dolarlık fiyat etiketine sahip. "Qasr Al Noor" modeli, tüm koleksiyon içinde altın yerine 950 ayar platin gövde kullanan tek seçenek olarak öne çıkıyor. Ortadoğu saray mimarisinden esinlenilen simetrik arabesk desenlerle işlenen bu model, platinin ağırlığını ve zarafetini yansıtıyor. "Omkara" modeli ise merkezinde kırmızı emaye ve 36 adet elmasla çevrelenmiş bir "Om" sembolü barındırıyor. Modelin altın kabartmalarına lotus çiçeği motifleri eşlik ediyor.

Kullanılan değerli malzemeler, yoğun metal işçiliği ve mücevher yerleştirme süreçlerinin tamamen el işçiliği gerektirmesi nedeniyle üretim son derece sınırlı tutulmuş. Caviar; Dali, Omkara ve Qasr Al Noor modellerinden dünya genelinde sadece 7'şer adet üreteceğini açıkladı. Jingtai Blue modeli ise biraz daha esnek tutularak toplam 8 adetle sınırlandırıldı. Her bir özelleştirilmiş iPhone Duo, 24 ayar altın kaplamalı kilitlenebilir dış kutuya sahip, ahşap ve deri kaplama sunum kutuları içinde teslim ediliyor.