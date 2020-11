Rus özelleştirilmiş telefon markası Caviar, bu ayın başlarında gerçekleşen ABD seçimlerine özel iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu. Sınırlı sayıda üretilen iPhone 12 Pro Sands of Time modellerinin fiyatı 19 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Standart amiral gemisi akıllı telefonları, değerli mücevher ve madenler ile lüks akıllı telefonlar haline getiren Rus özelleştirilmiş telefon markası Caviar, yeni iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu. Sands of Time ve Sands of Time Titanium olmak üzere iki ayrı model olarak karşımıza çıkan yeni iPhone 12 Pro modelleri, hem fiyat hem de tasarım olarak son derece özel modeller olarak karşımıza çıkıyor.

Caviar’ın yeni iPhone 12 Pro Sands of Time modelleri Joe Biden ile Donald Trump arasında geçen 46. ABD başkanlık seçimlerini konu alıyor. Gövdenin bütünü titanyum alaşımlı, sarı siyah tonlarında ABD bayrağı tasarımına sahip olan iPhone 12 Pro Sands of Time’ın ortasında ise gerçek altından 750 kum tanesinin bulunduğu ve Trump ile Biden’ın portrelerinin yer aldığı bir kum saati bulunuyor.

iPhone 12 Pro Sands of Time’ın ışıldayan tasarımı

46 adet ile sınırlı olduğu ifade edilen iPhone 12 Pro Sands of Time serisinin hem iPhone 12 Pro hem de iPhone 12 Pro Max modeli bulunuyor ve müşteriler, 128 GB’tan 512 GB’a kadar depolama alanı seçeneklerinden birini seçebiliyorlar. 128 GB iPhone 12 Pro Sands of Time için fiyat 14.900 dolar (yaklaşık 113.012 TL + vergiler) iken, en üst model olan 512 GB iPhone 12 Pro Max Sands of Time’da fiyat 19.050 dolara (yaklaşık 145.020​ TL + vergiler) çıkıyor.

Daha az gösteriş isteyenler için; iPhone 12 Pro Sands of Time Titanium

iPhone 12 Pro Sands of Time Titanium ise iPhone 12 Pro Sands of Time ile aynı tasarıma sahip olmasına karşın altın detaylara sahip değil. Gümüş-siyah renkli bir tasarıma sahip olan iPhone 12 Pro Sands of Time modellerinin kum taneleri de altın yerine titanyumdan oluşuyor.

iPhone 12 Pro Sands of Time Titanium, altın yerine titanyum malzemeye sahip olduğundan nispeten daha uygun bir fiyat etiketine sahip. 128 GB iPhone 12 Pro Sands of Time Titanium 7.370 dolar (yaklaşık 56.105​​ TL + vergiler) fiyata sahipken; 512 GB iPhone 12 Pro Max Sands of Time Titanium’un fiyatı 11.520 dolara (yaklaşık 87.697​​ TL + vergiler) kadar çıkıyor.