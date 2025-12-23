Tümü Webekno
Belçika Çikolatalı, Trabzon Fındıklı, Altın Kaplama Telefonlu Yeni Yıl Hediyesi: Dudak Uçuklatan Fiyata Rağmen Tükendi!

Lüks tasarım firması Caviar, "Milyarderin Sürprizi" dediği yeni ürününü duyurdu. Sadece 3 adet duyurulan ve anında tükenen ürün, çok ilginç detaylara ev sahipliği yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Piyasaya sürdüğü ultra pahalı iPhone ve Samsung Galaxy telefonlarıyla tanıdığımız lüks tasarım şirketi Caviar'dan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Şirket, yeni yıl kutlamaları kapsamında "Milyarderin Sürprizi" olarak isimlendirdiği özel bir çalışmayı hayata geçirdi. Gelin detaylara yakından bakalım.

Caviar'ın Milyarderin Sürprizi isimli ürünü, bir set olarak karşımıza çıktı. Peki bu setin içerisinde ne var? Şirketin resmî açıklamasına göre bu kutuyu satın alan tüketiciler, özel bir kutu, yumurtayı andıran bir çikolata, anahtar ve Caviar tarafından tasarlanmış ve sadece 3 örneği olan bir akıllı telefonun sahibi olmuş olacaklar. İşte bu ürünün fiyatı 12 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, bugünün kuruyla 514 bin TL'ye denk geliyor.

Altın kaplama çikolata, Trabzon fındıkları ve dahası!

Başlıksız-1

Caviar tarafından yapılan açıklama, ürünle ilgili detaylar veriliyor. Bu bağlamda; ürünü satın alan tüketiciler, Belçika'da üretilmiş yüksek kaliteli çikolatanın yanı sıra Trabzon'da üretilmiş fındıkların muhteşem tadına varacaklar. Ayrıca bu fındıklı çikolatanın dış kaplaması altın olacak. Çikolatayı kıran tüketici, içinde 24 ayar altın kaplama özel bir anahtarın bulunduğu küçük bir kutu görecek.

Başlıksız-1

Özel anahtar, firmanın harici olarak göndereceği kutunun açılmasını sağlayacak. Kutuyu açan tüketici, Caviar tarafından hazırlanmış olan özel bir iPhone veya Samsung Galaxy telefonun sahibi olacak. Şirket, buradaki tercihi tüketiciye bırakmış durumda. 12 bin dolar ödemeyi kabul eden kişi, seçtiği telefon için ekstra ödeme ile karşılaşacak. Şirketin sadece 3 adet üreteceğini açıkladığı Milyarderin Sürprizi, an itibarıyla tükenmiş durumda...

500 Bin TL'lik Sadece 19 Adet Üretilecek iPhone 17 Pro Tanıtıldı (Yasak Aşk?) 500 Bin TL'lik Sadece 19 Adet Üretilecek iPhone 17 Pro Tanıtıldı (Yasak Aşk?)
Apple Akıllı Telefon Samsung iPhone Galaxy

