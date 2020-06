CD Projekt Red: Cyberpunk 2077'de Tek Kural, Kuralsızlık

CD Projekt Red'in merakla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Geliştiriciler, oyunun dünyası, görev tarzı ve NPC karakterleri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

The Witcher serisiyle yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077, bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Stüdyo, Cyberpunk 2077'yi eylül ayına erteleyerek oyuncuları birazcık germiş olsa da oyuna olan merak hiç azalmadı desek yeridir.

CD Projekt Red, Alman oyun dergisi GameStar tarafından yayınlanan bir podcast'te, Cyberpunk 2077 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Geliştirici, heyecanla beklenen yeni oyununun seviye tasarımı, görev felsefesi, yakın dövüş mekanikleri ve daha fazlası hakkında konuştu.

Cyberpunk 2077 daha büyük ve karmaşadan uzak bir dünya vadediyor

CD Projekt Red'e göre seviyeler arası gelişmeler, The Witcher 2'den The Witcher 3'e geçişteki kadar büyük olacak. Oyuncular, geliştiricinin büyük başarılara imza atan RPG oyunu The Witcher 3'te deneyimlediklerinden daha geniş bir dünya bekleyebilirler. Dahası, oyunun haritası ziyaret etmeniz için çok fazla simge içermeyecek. Yani oyuncular haritaya baktıklarında The Witcher 3'teki gibi kararsız kalmayacaklar.

Cyberpunk 2077'de görevleri tamamlamak için daha fazla seçenek olacak

Oyuncular, Cyberpunk 2077'de bir görevi çeşitli yollardan tamamlayabilecek ve The Witcher 3'e benzer görevlerle karşılaşmayacak. Geliştiriciler, oyuncuların bir göreve yaklaşım seçeneklerini 3 kat artırdıklarını öne sürüyor. Bu durumda esnek bir görev tasarımı anlayışına sahip oldukları söylenebilir. Bir görevin nasıl yapılması gerektiği konusunda belirli kurallar yok ve oyunun gelişiminde benimsenen tek kural, kuralsızlık.

NPC'ler, Cyberpunk 2077 dünyasını daha canlı hissettirecek

CD Projekt Red ayrıca binden fazla NPC'ye (oyuncu olmayan karakter) rutin bir hayat tanımlayarak NPC'lerin davranışlarını iyileştirmeyi planlıyor. Teorik olarak bu değişiklik Cyberpunk 2077'nin dünyasını diğer RPG'lerden daha canlı hissettirecek. Son olarak, geliştiricilere göre oyunun E3 fragmanında gösterilen yakın dövüş sistemi henüz beklenen seviyeye ulaşmadı. Bu nedenle oyuncular bu alanda da büyük gelişmeler bekleyebilirler. Cyberpunk 2077 17 Eylül'de PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia ve PC için piyasaya sürülecek.