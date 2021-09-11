CD Projekt RED, Yeni Mangası İçin Bağış Sayfası Açtı

CD Projekt RED, Geralt'ın yeni bir macerasını konu edinen The Witcher: Ronin isimli mangası için bağış kampanyası başlattı. Avrupa'nın en değerli oyun şirketi unvanına sahip olan bir şirketin bir manga için neden bağış kampanyası başlattığına ise ekibin 'eh öyle olsun bakalım' dedirten bir cevabı var.

Her ne kadar uzunca süre boyunca topa tutulmuş olsa da, 2020 CD Projekt RED için oldukça kazançlı bir yıldı. Cyberpunk 2077'nin kötü başlangıcına rağmen şirket 2020 için yaklaşık 303 milyon dolar kâr bildirdi. Aynı zamanda 8,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle Ubisoft'u bile geride bırakan CD Projekt RED Avrupa'nın en değerli video oyunu şirketi oldu.

Böylesine iyi bir dönemde şirket, genellikle kullanım amacı projelerini hayata geçirmek için gerekli maddi güce sahip olmayanların destek toplamasını sağlamak olan Kickstarter'da bağış kampanyası başlattı. Destek toplanan proje ise The Witcher: Ronin isimli bir manga.

Şimdiden 560 bin dolar destek geldi:

CD Projekt RED'in The Witcher: Ronin isimli mangası, Japon esintileriyle dolu, yaklaşık 100 sayfadan oluşan 4 bölümlük bir eser. Manganın kampanyası için CD Projekt RED'in belirlediği hedef 107 bin dolar ancak bu hedefe saatler içerisinde 560 bin dolardan fazla destek toplanarak çoktan ulaşılmış bile.

Tabii ki bu kampanya akıllara CD Projekt RED'in neden bir manga için bağış topladığı sorusunu da getiriyor. Ekip, Kickstarter'da açtıkları bağış sayfasında bu soruya da kendilerince cevap vermişler. Manganın zaten tamamlanmış vaziyette olduğunu ve ödemelerinin de yapıldığını belirten CD Projekt RED ekibi, kampanyanın yeni konspetin ne kadar ilgi çekip çekmeyeceğini görmek ve eğer ilgi görürse de bu türden bir koleksiyon ürününün ne kadar geliştirilebileceğine yönelik yeni çalışmalar yapabilmek için başlatıldığını belirtmiş.

Kampanya destekçilerine farklı paket seçenekleri sunuyor. Ödenen miktara ve seçilen pakete göre destekçiler The Witcher: Ronin'in baskısının yanında çeşitli koleksiyon ürünlerine de sahip oluyor.