Koronavirüs salgınının dünya geneline yayılmasıyla birlikte maskelerin önemi oldukça arttı. Maske tedariki her zaman mümkün olmasa da CDC, evdeki imkanlarla 45 saniye içerisinde nasıl maske yapılacağını anlattığı bir video yayınladı.

Koronavirüs salgını, bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Son alınan önlemler kapsamında, kalabalık ortamlarda maskesiz dolaşılmaması kararı alındı. Ancak herkes maskeye sahip değil.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), evde bulabileceğiniz malzemeleri kullanarak nasıl bir maske üretebileceğinizi açıklıyor. Maskeyi yapmak ise oldukça kolay, videoda sadece 45 saniye sürüyor.

Kendi maskenizi nasıl yapabilirsiniz?

Düşük teknoloji ile bir maske yapmak için gerekenler oldukça basit şeyler ve hepimizin evinde bulunuyor. CDC, kumaş kullanılarak yapılan bu maskelerin, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde kullanılabileceğini söylüyor.

Gereken malzemeler ise şu şekilde:

Bir t-shirt, havlu veya bandana.

Lastik

Gerekli malzemeler bu kadar basit. Koronavirüs taşıyıcılarının önemli bir kısmı hiçbir belirti göstermediğinden dolayı, kalabalık ortamlarda kendimizi ve başkalarını korumamız gerekiyor. Bu da maskelerle mümkün oluyor.

Maske yapmak için izlememiz gereken adımlar ise şu şekilde:

Dikdörtgen şekilli kumaşımızı, iki kenarından ortaya doğru katlayarak çalışmaya başlıyoruz. Artık bir menüye benzeyen kumaşı, bir kez daha katlıyoruz, böylece kumaş dört kat olmuş oluyor.

katlayarak çalışmaya başlıyoruz. Artık bir menüye benzeyen kumaşı, bir kez daha katlıyoruz, böylece kumaş dört kat olmuş oluyor. Kumaşı katladıktan sonra iki yandan paket lastiklerini takıyoruz.

iki yandan paket lastiklerini takıyoruz. Lastiklerin dışında kalan kumaşları içeri katlıyoruz .

. Maskemiz artık kullanıma hazır, lastikleri kulağımızdan geçirerek kullanabiliriz.

Amaç virüsün yayılımını durdurmak

Konuyla ilgili Stat News’e açıklama yapan CDC yöneticisi Robert Redfield, “Bu, beni koronavirüsten korumayla ilgili bir karar değil. Yayılmayı kontrol etmek için. Ve kumaş bir engel kullandığınızda virüsün havada yayılıp diğer tarafa geçmesini engellediğinizi gösteren bilimsel veriler mevcut.” ifadesini kullandı.

Kumaş kullanılarak yapılan maskeler, kamusal alanlarda kullanılabiliyor. Kumaş maskelerin tercih edilmesi sayesinde, N95 tipi cerrahi maskelerin ihtiyaç halinde sağlık personeli tarafından kullanılabilmesi hedefleniyor. Böylece maskeler tükenmemiş olacak.