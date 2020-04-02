Amazon, N95 ve Cerrahi Maskelerin Halka Satışını Yasakladı

Amazon tarafından yapılan duyuruya göre, N95 ve cerrahi maskelerin halka satışı yasaklandı. Amazon, maskeleri yalnızca hastanelere ve devlet kurumlarına satacak. Amazon'un halka satışını yasakladığı ürünler arasında ameliyat önlüğü ve cerrahi eldiven de bulunuyor.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla N95 ve cerrahi maskelerin halka satışı yasaklandı. Amazon, maskelerle birlikte bir dizi tıbbi gereci de yalnızca hastanelere ve devlet kurumlarına satacağını duyurdu. Diğer gereçler arasında yüz korumaları, ameliyat önlükleri, cerrahi eldivenler ve yüksek hacimdeki dezenfektanlar yer alıyor.

Amazon aracılığıyla bu ürünleri satın almak isteyen hastaneler ve devlet kurumları alışverişe hak kazanmak için bir form doldurmak zorunda kalacar. Amazon bunun yanı sıra, normalde satıcılardan aldığı komisyonu da bu ürünler için almayacağını, bunu satış ortaklarının rekabetçi bir fiyattan en çok ihtiyaç duyanlara satışı için bu ürünlerin stoklarına ekleme yapmalarını teşvik etmek amacıyla yaptığını söyledi.

Amazon, temel ürünlerin tedarikinde büyük önem kazandı

Son hamleyle birlikte Amazon'un koronavirüs salgını sırasında değiştirdiği işletme pratiklerine bir yenisi daha eklendi. Amazon, salgın nedeniyle dışarı çıkmaktan korkarak evde kalan ve alışverişlerini çevrimiçi yollardan yapan müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada hayati bir önem kazanmış durumda. Mart ayının ortasında ABD ve Avrupa'da ürün kıtlığı yaşamaya başlayan Amazon, hangi ürünleri depolarında saklayıp sevk edeceğine ilişkin konularda önemli değişikliklere gitmiş ve bunu temel ürünlerin stoklarda kalmasını sağlayıp siparişleri hızlandırmak için yaptığını belirtmişti.

Amazon, depolama merkezlerinde temel ev eşyaları, tıbbi gereçler ve diğer çok talep edilen ürünlere geçici olarak öncelik tanınacağını açıklamıştı. Bu ürünlere 'öncelik tanınması' demek, temel olmayan, yani keyfi ürünlerin en azından 5 Nisan'a kadar depolama merkezlerine sevkiyatının yapılmayacak olması anlamına geliyor. Amazon, bu keyfi ürünlerin satışını, depolama merkezlerinde olduğu sürece devam ettirecek. Bu ürünler Amazon'un kendi depolarında bulunmuyorsa satıcılar bu ürünleri kendileri göndermek zorunda kalacak. Bununla birlikte çok sayıda üçüncü parti satıcı, Amazon'un forumlarında bu kararın kendilerinin batması ve insanların işsiz kalması anlamına geleceğini savunuyor.

Amazon'un üçüncü parti satıcılardan almaya devam ettiği temel ürünlerin kategorileri şöyle: bebek ürünleri, sağlık ve evle ilgili ürünler, güzellik ve kişisel bakım, market, endüstriyel ve bilimsel ürünler, evcil hayvan gereçleri. Amazon, artan çevrimiçi sipariş tedarikini karşılayabilmek için 100.000 depolama merkezi işçisi alacağını duyurmuştu.