İstanbul ve Ankara’da Ücretsiz Maske Dağıtılacak

İstanbul ve Ankara ve İzmir’de, yarından itibaren toplu ulaşımlara maskesiz binilemeyeceğinin açıklanmasının ardından İstanbul ve Ankara belediyelerinden ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı.

Koronavirüsle mücadele yeni önlemler gelmeye devam ediyor. Son tedbir kapsamında bundan sonra dışarı çıkmak zorunda kalan kişiler pazar ve market gibi pek çok insanın bulunduğu yerlerde zorunlu olarak maske kullanacak. Konuyla ilgili kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" dedi.

Bu olayın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’den yeni açıklamalar geldi. İlk olarak İBB, İstanbul’da toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilerin maske takmasının zorunlu olduğunu belirtti. Benzer bir karar da Ankara’dan geldi. Toplu ulaşımı kullanmak isteyen kişilerin maske takmasını zorunlu kılan kararı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından paylaştı. Mansur Yavaş, “Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim.” şeklinde açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Koronavirüsle mücadelede alınan son önlemler olumlu ancak yetersizdir. Acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Bu sırada toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi gerektiğini önceden söyleyip harekete geçmiştik. İzmir'de toplu taşıma araçlarına maskeyle binilecek.” şeklinde açıklama yaptı.

Ücretsiz Maske Dağıtılacak

Bu kararın açıklanmasının ardından İstanbul ve Ankara’da ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Murat Ongun, İstanbul için yaptığı açıklamada, yarın metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında 100 bin adet maske dağıtılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Ankara’dan geldi. ABB Mansur Yavaş, yarın Ankara’da da ücretsiz maske dağıtılacağını bildirdi. İzmir için ücretsiz maske dağıtılacağını dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.