CD PROJEKT RED'den Cyberpunk 2077 Açıklaması

Yıllardır beklenen oyun Cyberpunk 2077 için artık çok kısa bir süre kaldı. Oyuna erkenden erişenlerin içerikleri yayınlaması durumunda firma içerikleri yayından kaldırıyor.

Defalarca ertelenen, büyük heyecan yaratan ve tartışmalara konu olan oyun Cyberpunk 2077'ye kavuşmamıza artık bir haftalık bir süre kaldı. 10 Aralık'ta herkes oyuna erişim sağlayabilecek. Bazı şanslı oyunseverler ise çoktan yapıma kavuştu.

Pek çok perakende satıcısı, oyunu kullanıcılarına resmi çıkış tarihinden önce ulaştırdı. Aslında Cyberpunk 2077 tekrar tekrar ertelendiği için önceden planlanmış sevkiyatların değiştirilmesi pek mümkün olmadığı için böyle garip bir durum ortaya çıktı.

CD PROJEKT RED video avında

Oyunun da yapımcısı olan CD PROJEKT RED ise oyuna dair videoların internete yayılmasından oldukça rahatsız durumda. Hatta oyunla ilgili olarak paylaşılan video ve içerikleri de oldukça hızlı bir şekilde kaldırtıyorlar.

Videolar YouTube ve diğer platformlarda ortaya çıktıkça bu içeriklere karşı hamle yapan firma, bir de açıklama yayınlayarak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Firmadan yapılan açıklamada, 9 Aralık günü gece saat 12'den önce bu tür içerikler yayınlayanların paylaşımlarının kaldırılacağı ifade edildi.

Bu açıklama, oyun hakkındaki incelemelerin de bu tarihten itibaren erişilebilir olacağını gösteriyor. Tabii ki bu kadar uzun süre beklenen bir oyuna bu kadar para veren kimse daha oyuna başlamadan sonunu öğrenmek istemiyor.

Herkes için aynı deneyim

Cyberpunk 2077 için bir paylaşımda bulunan firma, bu kadar büyük bir oyunun her oyuncu için aynı şekilde, sürprizbozansız şekilde deneyimlenmesi gerektiğini belirtti. Oyunda pek çok farklı hikayenin, takip edilebilecek pek çok farklı yolun, sürprizlerin ve göndermelerin olduğunu düşünürsek firmanın bunları keşfetmeyi oyunculara bırakmak istemesi normal.

CD PROJEKT RED genel olarak bu soruna oldukça uzlaşmacı ve yumuşak davranıyor. Yaptıkları paylaşımda da kullandıkları dil genel olarak nazik ve iyi niyetli. Muhtemelen pek çok kişi de bu yaklaşımdan mutlu olacaktır.