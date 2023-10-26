BluTV, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesinin ikinci sezonunun yayın tarihini açıkladı. Sezondan kısa bir teaser da geldi.

2010 yılında çıkış yapan ve Türkiye’nin en iyi dizileri arasına ismini yazdıran Behzat Ç., geçtiğimiz yıl Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi ismiyle geri dönmüştü. BluTV’de yayınlanan ve orijinal kadrodan birçok ismi geri getiren yapım, izleyenlerden beğeni toplamıştı.

Dizinin ikinci sezonunun ne zaman geleceği ise merak konusuydu. BluTV, bugün sosyal medya hesaplarından sezonun yayın tarihini açıkladı. Aynı zamanda bir teaser da paylaşıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi 2. sezon tanıtım fragmanı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi 2. sezon çıkış tarihi

“Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!” ifadeleriyle paylaşılan kısa tanıtım fragmanı, ikinci sezonun 7 Aralık 2023’te BluTV üzerinden bekleyenleriyle buluşacağını gösteriyor. Aynı zamanda bürodan karakterlere de kısa bir bakış atıyoruz.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi kadrosu

İlk sezondaki olayları devam ettirecek yeni sezonda yine Erdal Beşikçioğlu’nu Behzat olarak göreceğiz. Buna ek olarak İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Eray Eserol, Derin Beşikçioğlu’nu da yine göreceğiz. Devrim Yakut, Alper Kut ve Sergen Deveci’nin de kadroya katıldığını ekleyelim.

BluTV’nin sezon için paylaştığı bir önceki tanıtım fragmanı