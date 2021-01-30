Cem Uzan'dan Motorola'ya 160 Milyon Dolarlık Dava

Cem Uzan ve Hakan Uzan, 1.8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişimde bulunan Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu. Cem Uzan, bu davanın Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adım olduğunu söyledi.

Hakan ve Cem Uzan, Motorola’ya karşı 160 milyon ABD dolarını aşan “haksız fiil ve dolandırıcılık”tan oluşan zararlarının tazminatı için dava açtı. Tribunal Judiciaire de Paris Mahkemesi'nde açılan dava, Cem Uzan'dan gelen açıklamaya göre Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı için atılan ilk adım.

Instagram hesabında konu ile ilgili bir paylaşım yapan Cem Uzan, dava hakkında 'Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır.' ifadelerini kullandı.

Hakan Uzan ise yaptığı açıklamada 'Bugün adalet için bir eylem başlattık. Motorola'nın uzun yıllardır kontrolsüz olarak devam eden dolandırıcı uygulamalarını durdurmaya yönelik bir hukuki eylem başlatıldı. Motorola'yı işlediği suçlarından, dolandırıcı ve yanıltıcı yanlış beyanları ve fiillerinden sorumlu tutmak için Motorola aleyhine açılan davayı hakkımızı hukuk önünde aramak için ilk girişimlerimizi başlattık. Motorola’nın yıllardır sürdürdüğü dolambaçlı sahtekarca olan eylemlerinin bir sonucu olarak oluşan doğrudan ve dolaylı 160 milyon ABD dolarını aşan zararlarımız Motorola’dan tazmin edilecektir.' ifadelerine yer verdi.

Motorola, Uzan ailesi üyelerine karşı şahsi tazminat davası başlatmıştı:

1990’lı yıllarda, bir Uzan şirketi olan Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 'yi finanse eden Motorola 1.8 milyar ABD dolara varan Motorola Ekipman ve Hizmetlerinin satışı için kredi vermişti. 2001 yılında Telsim'in ödemesi gereken borçlarını ödememesi üzerine Motorola, New York'un Güney Bölgesi'nde Uzan ailesinin üyelerine karşı Finansman Anlaşmalarına dayanan şahsi tazminat davası başlatmıştı. Temmuz 2003'te sonuçlanan dava, şahıslar aleyhine sonuçlanmıştı.