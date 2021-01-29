Motorola Gerçek Kablosuz Şarj Teknolojisini Gösterdi [Video]

Bir Motorola yöneticisi, Çin'in yerel sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı video ile Motorola'nın "gerçek" kablosuz şarj teknolojisini gösterdi. Videoda iki Motorola akıllı telefonun 1 metre uzaklıktan kablosuz şarj edilebildiği görülüyor.

Günümüz Qi teknolojisine dayalı kablosuz şarj cihazları, 50W’a varan şarj güçleriyle gerçekten de “hızlı” bir şarj teknolojisi sunuyor olsa da cihazları şarj etmek için kablosuz şarj cihazı ile temas ettirmek zorunda oluşumuz, gerçek bir “kablosuz” şarj deneyimi yaşamamızın önüne geçiyor. Ancak Motorola, yakın gelecekte bu sorunu tarihe gömebilir.

Motorola’nın üst kuruluşu olan Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu departmanının genel müdürü, Weibo hesabından paylaşmış olduğu bir video ile şirketin üzerinde çalıştığı “gerçek” kablosuz şarj teknolojisinin marifetlerini gösterdi. Söz konusu video, bir cep telefonunu 1 metre mesafeden dahi şarj edebilen yeni nesil bir kablosuz şarj cihazı gösteriyor.

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Paylaşılan videonun açıklamasında kablolu ya da Qi tabanlı kablosuz(!) şarj cihazlarıyla bağımızı sonsuza kadar koparmayı vadeden yeni nesil teknolojinin aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek için kullanılabileceği ifade ediliyor. Daha da önemlisi; söz konusu teknolojinin uzaktan şarj etme menzilinin azami 4,5 metre olabileceği söyleniyor.

Böyle bir teknolojinin son tüketiciye sunulabilecek seviyede geliştirilip piyasaya sürülmesi halinde kablosuz şarj cihazını odanın herhangi bir yerine bir set üstü TV kutusu gibi yerleştirmek, odadaki tüm cihazların kablosuz bir şekilde şarj olmasını sağlayabilir. Buradaki tek kritik nokta, cihazlar ile şarj cihazı arasına herhangi bir engel girmemesi.

Hemen aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere kablosuz şarj cihazına 80 cm ve 1 metre mesafedeki akıllı telefonlar, bu teknoloji ile başarılı bir şekilde şarj edilebiliyor. Ancak görevlilerden biri elini şarj cihazının önüne koyduğunda şarj işlemi duruyor. Bu da teknolojinin Wi-Fi gibi engellerin arkasından da cihazları destekleyemeyeceği anlamına geliyor.

Motorola'nın uzaktan kablosuz şarj teknolojini gösterdiği video