Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Twitter'da paylaştığı bir görselle gündeme geldi. Birçok şekilde yorumlanabilecek olan paylaşım, koronavirüs aşısına dair çip iddialarına dair bir tepki olarak da yorumlandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Cem Yılmaz, bugün yaptığı ilginç bir paylaşımıyla da Twitter'da konuşulmaya başladı. Yalnızca tek bir görsele yer veren paylaşımda Windows XP işletim sisteminden tanıdığımız ünlü arka plan resmi yer alıyordu.

Cem Yılmaz'ın paylaştığı resim, kendisi hakkında son günlerde sosyal medyada dönen tartışmalar nedeniyle birçok farklı noktaya çekilebilir nitelikte. Cem Yılmaz, paylaşımı hangi olaya tepki olarak yaptığını belirtmemiş olsa da Twitter kullanıcıları, bu paylaşımdan yaptıkları çıkarımlara Tweet altında yer verdi.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı:

Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün paylaştığı bir Tweet'le gündeme gelmişti. SMA hastaları için düzenlenen kampanyaya destek olması nedeniyle bazı kullanıcıların hedefi olan Yılmaz, bu kişilere yönelik tepki gösterdiği paylaşımlara yer vermişti. Cem Yılmaz'ın paylaşımından çıkarılabilecek yorumlar arasında kendisine tepki gösterenlere cevap vermiş olabileceğiyle birlikte koronavirüs aşısı hakkında ortaya atılan komplo teorilerine tepki de bulunabilir.

Bildiğiniz üzere geliştirilen koronavirüs aşıları hakkında özellikle sosyal medyada hiçbir gerçekçilik taşımayan bir teori yer alıyor. Bu teoriye göre koronavirüs aşısı, insanlara çip yerleştirmek için kullanılacak. Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla birlikte bu teorilere de tepki göstermiş olabilir. Pek çok anlam çıkarılabilecek Cem Yılmaz'ın ucu açık paylaşımına takipçilerinden gelen bazı yorumlar şu şekilde oldu: