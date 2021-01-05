Yeni bir araştırma, 2008 ve 2020 yıllarında ülkelere göre hangi sosyal medya platformlarının popüler olduğunu ortaya koydu. 2008'de hiçbir ülkede birinci sırada yer almayan Facebook, bugün ise birkaç ülke dışında tahtı ele geçirmiş durumda.

Günümüzde Facebook’un dünyanın en popüler sosyal medya platformu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere durum her zaman böyle değildi. Visual Capitalist’ten araştırmacılar, gerçekleştirdikleri yeni bir çalışma neticesinde Facebook’un 2008 ve 2020 yıllarındaki popülaritesini ortaya koyan çarpıcı bir harita oluşturdular.

Günümüz ile karşılaştırmadan önce 2008 yılındaki sosyal medya platformlarının dağılımına baktığımızda küresel bir popülariteden bahsetmek çok da mümkün olmuyor. Bugünlerde adını ananın bile olmadığı MySpace, Kuzey Amerika ve Avrupa’da öne çıkıyor olsa da Facebook’un bugün ulaşmış olduğu popülaritenin yanına bile yaklaşamıyor.

2008 yılında ülkelere göre en popüler sosyal medya platformları bu şekildeydi

Peki bugüne geldiğimizde durum nedir? Her şeyden önce; birkaç Orta Afrika ülkesi dışında artık tüm ülkelerde sosyal medyanın yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliyoruz. 2008 yılı için oluşturulan haritada Türkiye, İspanya gibi bazı büyük ülkelerde hangi platformların popüler olduğuna dair veri dahi bulunmuyor.

2020 yılında ülkelere göre en popüler sosyal medya platformları bu şekildeydi

2020 yılında ülkelere göre en popüler sosyal medya platformuna baktığımızda, 2008’daki rekabetten eser kalmadığını görüyoruz. Zira veri elde edilen 167 ülkeden 151’inde en popüler sosyal medya platformu Facebook olarak öne çıkıyor. Üstelik Facebook, bu popülaritesini WhatsApp, Instagram ve Oculus ile de destekliyor. Şirketin kendi tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 40’ı, Facebook’un sahip olduğu platformlardan en az birini kullanıyor.

Facebook’un Çin’de yasak olduğunu, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ise hiçbir zaman ana akım sosyal medya uygulaması olamadığını düşünürsek şirketin bugün bile zirveyi görmediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Facebook’un son yıllarda karıştığı veri ihlali skandalları ve hakkında açılan tekelcilik soruşturması, Facebook’un söz konusu “zirveyi” hiçbir zaman görememesine neden olabilir.