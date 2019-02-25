%92 Ekran/Gövde Oranı Sunan Centric S1 Tanıtıldı

Çerçevesiz akıllı telefon akımının en yeni üyesi Centric S1, çentiksiz deliksiz ekranı ile tanıtıldı.

Asyalıların çerçevesiz akıllı telefonları bitmek tükenmek bilmiyor. Hindistan menşeli akıllı telefon üreticisi Centric, şirketin ilk çerçevesiz ekranlı akıllı telefonu Centric S1’i tanıttı. Centric S1, ön kamerayı Vivo Nex’te olduğu gibi açılır kapanır bir mekanizmanın içine yerleştirmiş durumda. Bu sayede ekranın cihazın önünde ince ekran çerçeveleri hariç hiçbir şey bulunmuyor.

Centric, ülkemizde adı bilinmeyen bir marka olmasına rağmen Centric S1 modeli ile hafife alınmayacak bir akıllı telefonu gün yüzüne çıkarmış oluyor. Cihaz, özellikle tasarımsal anlamda yerel bir üreticiden fazlasını sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi ise Centric S1’in günümüz amiral gemileri ile aynı biyometrik güvenliği sunmasını sağlıyor.

Centric S1 Özellikler

MediaTek Helio P70 işlemci

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

16MP + 5MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

3,080mAh batarya

Centric, şirketin yeni amiral gemisi olan Centric S1’in 4GB RAM’li versiyonu için 310 dolarlık (1.644 TL) bir fiyat etiketi açıkladı. 6GB RAM’li versiyonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil.