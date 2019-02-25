Samsung'un özellikleri ve donanımı ile orta segmentteki en iddialı modellerinden biri olan Galaxy A50 ve Galaxy A30, MWC 2019'da resmi olarak tanıtıldı.

Mobil Dünya Kongresi’nde önemli bir duyuru gerçekleştiren Samsung, Infinity-U ekran tasarımına sahip ilk akıllı telefonları Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Üstelik Galaxy A50, Güney Koreli şirketin ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullandığı ilk orta segment akıllı telefon oldu.

Tıpkı Galaxy S10 ailesi gibi Galaxy A30 ve Galaxy A50 de kutudan direkt olarak Android Pie işletim sistemi ile çıkacaklar. Galaxy A50 üçlü, Galaxy A30 ise ikili kamera kurulumları sayesinde kullanıcıların ultra geniş açılı fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazların ince çerçeveli ve damla çentikli tasarımı, seviyelerinin çok üzerinde bir premium his oluşturuyor.

Samsung Galaxy A50 Özellikler

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

Sekiz çekirdekli işlemci (model bilinmiyor)

25 MP + 5MP + 8 MP üç arka kamera

25MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Samsung Galaxy A30 Özellikler

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran

3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama

Altı çekirdekli işlemci (model bilinmiyor)

16MP + 5MP çift arka kamera

16MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Cihazların fiyatları ile ilgili bilgiler ne yazık ki hanüz paylaşılmadı. Ayrıca Galaxy A50 ya da Galaxy A30'un Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ya da satışa çıkıp çıkmayacağı da henüz bilinmiyor.