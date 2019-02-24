eSIM Teknolojisi, Samsung Galaxy S10'da Bulunmuyor

Yaklaşık 25 yıl önce hayatımıza giren SIM kartlar, eSIM'in Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkmasına kadar büyük bir değişim yaşamamışlardı. Gelin SIM kartların yerini alabilecek yeni nesil bir hücresel bağlantı modülü olan eSIM'e daha yakından bakalım.

Çıkarılabilir SIM kartlar yerine akıllı telefona gömülü olarak gelen ve yeniden programlanabilen eSIM'ler, SIM kartınızı değiştirmenize gerek kalmadan farklı bir servisi etkinleştirmenize ya da devre dışı bırakabilmenize olanak tanıyor. Akıllı telefonların anakartına ya da işlemcisinin bir bölümüne yerleştirilen eSIM'ler, akıllı telefon pazarında giderek yaygınlaşıyor.

Hattınızı değiştirmek istediğinizde ya da SIM kartınızı kaybettiğinizde, operatörlerin mağazalarına gitme gerekliliğini ortadan kaldırması gibi avantajları bulunan eSIM'lerde tüm tanımlama işlemleri sanal olarak gerçekleştirilebiliyor. eSIM teknolojisinin Google Fi desteğiyle sağladığı birkaç avantaj daha bulunuyor.

Project Fi programına dahil eSIM desteği bulunan bir cihaza sahip olduğunuzda, farklı operatörden birden fazla telefon numarasını aynı anda cihazınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz konumda hangi operatör daha iyi hizmet veriyorsa, o operatörden hizmet almanız mümkün.

Elbette SIM kartların oldukça yaygın olmasından dolayı, şu an eSIM desteği olan cihaz sayısı oldukça sınırlı. Samsung Galaxy S10 serisi son teknolojiyle donatılmış bir cihaz olmasına karşın, eSIM desteğine sahip değil.

eSIM'in sağladığı kolaylıklardan yararlanmak için eSIM desteği bulunan bir cihaz almak isterseniz, şu an Pixel 3 sizin için iyi bir seçim olabilir. Google gibi diğer telefon üreticilerinin de bu teknolojiyi desteklemesiyle ve eSIM desteği bulunan cihazların sayısının artmasıyla bugün kullandığımız SIM kartlar tarihe karışabilir. Bunu önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.