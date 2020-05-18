CERN, Parçacık Detektörü Yapmak İçin Talimatlar Yayınladı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, kendi Twitter hesabı üzerinden evde nasıl 'parçacık detektörü' yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.

Asıl olarak 1954 yılında kurulmuş olsa da CERN denildiği zaman hemen hemen hepimizin aklına devasa büyüklükte olan, içerisinde evrenin atom yapısı, elektronlar ve evrenin başlangıcına dair birçok fizik deneyi gerçekleştirilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı geliyor. Özellikle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve yaptıkları deneylerle bilim dünyasında birçok ilke imza atan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden 'kendin yap' konseptinde bir parçacık detektörü modelini paylaştı.

Yapılan paylaşıma "Hiç kendi parçacık detektörünüzü yapmak istemiş miydiniz? İşte size fırsat! Bu düşük bütçeli projeyi tamamlayıp kendi çevrenizdeki doğal radyasyonu ölçebilir ve bilim dünyasının gerçek bir vatandaşı hâline gelebilirsiniz" notunu düşen CERN, bu parçacık detektörünü nasıl oluşturacağınızı adım adım gösteren bir video yayınladı.

İşte kendi parçacık detektörünüzü yapmanız için takip etmeniz gereken adımlar:

Videoda anlatılan talimatları adım adım sizin için bir araya getirmeye çalıştık, video üzerinden gösterilen modellerle bu talimatları takip edebilirsiniz:

Elektronik parçaları satın alın.

Devre kartınızı bir araya getirin.

İpucu: Silikon yongalar mükemmel detektörlerdir. (Ayrıca CERN'de de bolca kullanılır.)

Silikon yongalar mükemmel detektörlerdir. (Ayrıca CERN'de de bolca kullanılır.) Favori metal kutunuzu hazırlayın.

Ölçüm yapmak için bir eşya bulun. (Videoda seramik bir süs eşyası kullanılıyor.)

Bütün parçaları bir araya getirin.

Bu talimatların ardından videoda ölçüm grafikleri de paylaşılıyor. İlk çıkan grafikte alfa parçacıklar ve elektron değerleri gösteriliyor. İkinci grafikteyse uranyum boyayla kaplanmış seramik süs eşyasının radyasyon sonuçlarını görebiliyoruz. Teknoloji ve bilimle ilgiliyseniz kendi parçacık detektörünüzü oluşturmak, hepimizin evlerinde olduğu bu salgın günlerinde ilgilenilebilecek güzel bir aktiviteye benziyor.

Bu video hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu adımları takip ederek kendi parçacık detektörünüzü yapacak mısınız?