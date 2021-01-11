CES komitesi, geleneksel hale gelen inovasyon ödüllerinin kazananlarını açıkladı. 191 şirkete ve 285 ürüne ödül veren komite, böylelikle yılın en iyilerini seçmiş oldu. Biz de ödül almaya hak kazanan 5 bilindik markayı sizler için derledik.

Teknoloji tutkunlarının gözü kulağı şu sıralar, CES 2021 fuarında. Dünyanın en büyük elektronik ürün fuarlarından bir tanesi olan CES, bu yıl tamamen dijital olarak başladı. Birkaç gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında sektörün önde gelenleri, en yeni teknolojik ürünlerini duyuracaklar. Ancak fuarın önemli yanlarından bir diğeri de her yıl geleneksel olarak veriler inovasyon ödülleri. CES komitesi şimdi, yılın en inovatif marka ve ürünlerinin belirlendiğini açıkladı.

CES'in inovasyon ödülleri, teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü ürünlerin sunduğu yeniliklere göre veriliyor. Her yıl şirketler, piyasaya sürdükleri ya da prototip düzeyinde olan ürünleri komiteye sunuyorlar. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda da bu ürünlerin bazılarını ödüle layık görüyorlar. CES 2021 kapsamında 191 şirkete ve 285 ürüne ödül veren komite, yılın en iyilerini de seçmiş oldu. Samsung gibi bazı şirketler, birden çok ürünle ödül almaya hak kazandı.

İşte CES 2020 kapsamında inovasyon ödülü alan bazı şirket ve ürünler

AMD - Ryzen 5000 serisi PC işlemcileri ile ödüle layık görüldü

Harman Kardon - Minimalist tasarımlı yapısıyla dikkat çeken Radiance 2400 isimli ses sistemi ile ödülün sahiplerinden oldu

IBM tarafından geliştirilen otonom ve yapay zeka destekli kaptanı olan tekne tasarımı

LG - Ses tanıma özelliğine sahip buzdolabı ile dikkat çekmeyi başardı

Samsung - Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Buds+ BTS Edition ile CES tarafından ödüllendirildi

CES 2021 kapsamında ödül kazanan tüm ürünleri, burada bulunan bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.