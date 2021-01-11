LG, CES 2021'in ilk bomba ürünlerinden 48 inç bükülebilir OLED TV modelini gösterdi. Bu yenilikçi TV modeli, isteğe göre kavisli ya da düz ekranlı bir TV olarak kullanılabiliyor.

Kavisli ekrana sahip TV ve monitörler, piyasaya sürülmelerinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen tüketiciler tarafında hala tartışmalı ürünler kategorisinde yer alıyor. Bazılarına göre ekranın kavisli olmasının hiçbir “anlamı” bulunmazken; bazıları da kavisli yapının daha estetik bir görüntü sunduğunu ifade ediyor. LG’nin son oyuncu TV’si ise bu tartışmaları tarihe gömecek bir özellik sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2021’e deyim yerindeyse bomba gibi bir giriş yaptı ve hem kavisli hem de düz ekranseverleri memnun edecek yeni oyuncu odaklı 48 inç OLED TV’sini duyurdu. LG’nin yeni OLED TV’sinin en önemli özelliği ise tek bir tuşa basarak kavisli ya da düz bir ekran haline getirilebiliyor olması.

Yeni LG OLED TV’nin standındaki düğmeye bastığınızda ekran, 1.000 mm yarıçapa kadar kavisli hale gelebiliyor. Böylece düz olan ekranının, saniyeler için kavisli ekran deneyimi sunmaya başlıyor. Üstelik bu yeni nesil ekran, oyunseverlere 120 Hz ile 40 Hz arasında değişken ekran yenileme hızı sunuyor. Böylece bir FPS oyunu oynarken 120 Hz yenileme hızını kullanırken; film izlerken daha düşük yenileme hızına geçiş yapabiliyorsunuz.

48 inç TV OLED TV, kullanıcılara ses noktasında da yeni nesil bir teknoloji vadediyor. Zira bu dikkat çekici TV modeli, standart hoparlör teknolojisi yerine sesi ekran titreşimleriyle ileten Sinematik Ses OLED (CSO) teknolojisiyle geliyor. CES 2021, pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlendiğinden bu teknolojinin nasıl bir deneyim sunduğu hakkında yorum bulunmuyor. Ayrıca LG, pek çok oyunseverlerin ilgisini çekebilecek bu TV modeli için bir fiyat da duyurmadı.

48 inç TV OLED TV'nin için yayınlanan bir video