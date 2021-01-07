CES 2021 İnovasyon Ödülü Kazananları Belli Oldu

CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2021'de İnovasyon Ödülü'ne layık görülen ve farklı özellikleriyle öne çıkarılan tüm akıllı telefonlar belli oldu. Listede Samsung'un amiral gemilerinin yanında bir oyuncu telefonu da var.

Her sene düzenlenen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), bu sene 11 - 14 Ocak tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Etkinlik öncesi CES organizasyonunu gerçekleştiren Consumer Technology Association (Tüketici Teknolojileri Derneği), 2021'in inovasyon ödülü kazananını ve farklı özellikleriyle öne çıkan tüm akıllı telefonları resmi sitesinde paylaştı.

CES 2021'de teknoloji ve tasarımı bir araya getiren 28 farklı kategori yer alıyor. Bu kategorilerden biri olan 'Mobil cihazlar ve aksesuarlar' kategorisinde CES 2021 'Innovation Awards Honorees' listesinde sekiz farklı akıllı telefon göze çarpıyor.

'CES 2021 Innovation Awards Honorees' listesinde yer alan tüm akıllı telefonlar:

Asus ROG Phone

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G / Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

Listede yer alan Samsung Galaxy Note 20 5G, aynı zamanda CES 2021 İnovasyon Ödülü'nün de sahibi oldu. Bunun dışında listede yer alan tüm telefonlar 'tüketici teknolojisi ürünlerinde olağanüstü tasarım ve mühendislik' sağladıkları için bu listede olmaya hak kazandılar.

Consumer Technology Association'ın (Tüketici Teknolojileri Derneği), bu seçkisinde listede yer alan akıllı telefonlardan biri olan OnePlus 8 Pro, 'lider akıllı telefon' olarak seçildi ve kullanıcısına sunduğu tüm özellikleriyle yılın öne çıkan akıllı telefonu oldu. Listede yer alan tek oyuncu telefonu olan Asus ROG Phone ise 'basit ama fütüristik oyun merkezli tasarımı' ile rakiplerinden ayrılarak listedeki yerini almaya hak kazandı. CES 2021'de yer alan tüm kategorilere göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.