LG, Torbasını Temizleyen Elektrik Süpürgesini Tanıtacak

Önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak olan CES 2021 etkinliğinde birçok marka elektronik ürünlerini tanıtacak. Bu markalardan biri de LG olacak. İlgi çekici birçok ürün tanıtacak olan LG'nin tanıtacağı bir ürün de kablosuz elektrik süpürgesi. Bu elektrik süpürgesini ilgi çekici yapan şey ise kendini şarj etmeden hemen önce kir torbasını temizlemesi.

Her sene genellikle ocak aylarında gerçekleştirilen CES etkinliği, bu sene de dünya genelinde pandemi olmasına rağmen gerçekleştirilecek. Bu sefer dijital ortamda gerçekleştirilecek olan CES 2021 etkinliği, yine birçok elektronik ürün üreticisine ev sahipliği yapacak. Bu üreticilerden biri de dünya genelinde fazlasıyla popüler bir marka olan LG.

Genellikle televizyon ve ekran üretimleriyle gündeme gelen LG, geçtiğimiz günlerde de CES 2021'de tanıtacağı şeffaf ekran ve bükülebilir oyuncu monitörü ile gündeme gelmişti. Konsept ürün olarak tanıtılacak bu ürünlerin yanı sıra LG'nin bir de kablosuz elektrik süpürgesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. LG'nin CES 2021'de tanıtacağı kablosuz dikey elektrik süpürgesi, oldukça ilgi çekici bir özelliğe sahip.

LG'nin yeni süpürgesi, çöp torbasını kendi temizleyebilecek:

LG'nin yeni elektrik süpürgesinin adı CordZero ThinQ A9 Kompressor olacak. Bu yeni cihaz, dikey (ya da çubuk olarak adlandırılan) elektrikli süpürgelerde daha önce hiç olmamış bir özelliğe sahip olacak. Kablosuz olması nedeniyle şarjla çalışacak olan LG CordZero ThinQ A9 Kompressor'un bir de şarj istasyonu olacak. Bu şarj istasyonu, yalnızca cihazı şarj etmekle kalmayacak ve aynı zamanda elektrik süpürgesinin içerisindeki çöp (toz) torbasını temizleyecek.

LG, yeni elektrik süpürgesiyle ilgili pek de bir bilgi paylaşmıyor ancak cihazın bir dokunmatik ekranı olacağı ve çeşitli modların olacağı söyleniyor. Aynı zamanda cihazın şarj istasyonunun da bir dokunmatik ekranı olacağı söyleniyor. Bunların yanı sıra CordZero ThinQ A9 Kompressor isimli bu yeni elektrik süpürgesinde eski modellerde olduğu gibi Wi-Fi desteği olacağı belirtiliyor.