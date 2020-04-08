Maske ve Eldiven Atıkları İçin Genelge Yayınlandı

Koronavirüs salgınından korunmak için kullanılan eldiven ve maskeler, aynı zamanda büyük bir çevre sorununa da neden olmuş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, atık oluşumunu önlemek amacıyla kurum ve işletmelerin önüne depolama konteynerleri yerleştirileceğini açıkladı.

Bugüne kadar dünya çapında 80 binden fazla insanın yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının vurduğu ülkelerden biri olan Türkiye, pandemi ile mücadelesini etkili bir şekilde sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük bir çevre sorununa dönüşen tek kullanımlık maske ve eldiven gibi malzeme atıklarının yönetimine ilişkin bir genelge yayınladı.

Genelgeye dair Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, maske ve eldiven atıklarının kurum ve işletmelerin bina giriş-çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un genelge hakkındaki açıklamaları

Bu atıkların geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıkların, “tıbbi atık” olarak yönetileceğini ve böylece diğer atıklar ile karıştırılmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Altında Bakan Kurum’un imzası bulunan genelge 7 maddeden oluşuyor. Alınan kararlar uyarınca; kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi amacıyla, bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı yerleştirilecek.

Atıkların depolama alanlarına taşınma işlemi özel temizlik personelleri tarafından yapılacak

Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının kapaklı olması tercih edilecek. Bu ekipmanların kullanımları dışında daima kapalı tutulması ve dış müdahalelerden etkilenmemesi sağlanacak. Atıkların ayrı toplanıp geçici depolama alanına taşınması özel olarak görevlendirilen temizlik personelleri tarafından yapılacak.

Genelgeye göre atıkların geçici olarak depolandığı alanlar, doğrudan güneş almayan, bina veya yerleşkenin giriş-çıkış, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta olacak.

Atıklar, 72 saat süreyle insan temasından uzak bir yerde bekletilecek

Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek. Toplanan atıklar, depolama veya yakmaya gönderilecek.

Toplama, taşıma ve depolama süreçlerinde görev alan temizlik personelleri, eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanacak. Özel iş elbisesi giyecek olan personel, atıkla kesinlikle temas etmeyecek. Bakanlık, atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına pandemi dönemi boyuna bu tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.