Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Türkiye pazarında rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Togg, Almanya pazarında hedeflediği çıkışı yakalayamadı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Almanya’da Eylül 2025’te düzenlenen Münih Otomobil Fuarı’nda T10X ve T10F modellerini ilk kez sergileyen Togg, bu tanıtımın hemen ardından Avrupa teslimatlarına başlamıştı ancak geçen süre zarfında markanın Almanya’daki toplam trafiğe çıkan araç sayısı 261 adette kaldı.

Bu toplam performansın 148 adedi geçen yılın son iki ayında kayda geçerken, 2026’nın Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayında ise yalnızca 113 Togg Almanya yollarına çıkabildi.

Togg’un sınırlı teslimat adetlerine karşın, Almanya’daki toplam elektrikli otomobil pazarı oldukça büyük bir hacme ulaştı. 2026’nın ilk dört ayında ülkede toplam 223 bin 867 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirildi.

Bu devasa pazar payında aslan payını ise küresel devler kaptı. ABD merkezli Tesla, yılın ilk dört ayında Almanya’da 15 bin 978 araç teslim ederken, Çinli otomotiv devi BYD ise 13 bin 825 adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı.

İşin en dikkat çekici boyutu ise fiyatlandırma tarafında karşımıza çıkıyor. Almanya’da BYD modelleri yaklaşık 25 bin eurodan başlarken, Tesla’nın en uygun modeli 37 bin euro seviyesinde alıcı buluyor. Togg ise T10X ve T10F modelleri için 34 bin 295 euroluk bir başlangıç fiyatı belirlemiş durumda. Üstelik Almanya’da elektrikli araç alanlara sunulan 6 bin euroya varan devlet teşviki, Togg modelleri dâhil her üç marka için de geçerli.

Döviz kurundaki hareketliliğe rağmen Togg’un Almanya fiyatı Türkiye’den daha cazip bir noktada duruyor. Türkiye’de T10X modeli 1 milyon 869 bin TL, T10F ise 1 milyon 885 bin TL başlangıç fiyatıyla satılırken, Almanya’daki 34 bin 295 euroluk fiyat güncel kurla yaklaşık 1 milyon 817 bin TL’ye tekabül ediyor. Bu durum, teşvikler hariç tutulduğunda bile T10X’in Almanya’da yaklaşık 52 bin TL, T10F’in ise yaklaşık 68 bin TL daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Şirket ayrıca bu durumu desteklemek adına Almanya'da sıfır faizli 48 taksit ve %3,49 faiz oranıyla 60 aya varan finansman seçenekleri sunsa da satışlar şimdilik sınırlı kalmış görünüyor.

