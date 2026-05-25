Yapay zekâ dünyasının son dönemde en çok konuşulan şirketlerinden DeepSeek, geliştiricileri sevindirecek büyük bir karar aldı. Şirket, V4-Pro modeli için uyguladığı %75’lik API indirimini kalıcı hâle getirdiğini açıkladı. Yeni fiyatlar, sektörde resmen “fiyat savaşı” başlatabilir.

Yapay zekâ modellerinin kullanım maliyetleri son yıllarda ciddi şekilde artarken, özellikle geliştiriciler ve küçük girişimler API ücretlerinden şikâyet ediyordu. İşte tam bu noktada sahneye çıkan DeepSeek, rakiplerinin canını sıkabilecek yeni bir hamle yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre DeepSeek-V4-Pro modeli için bir süredir uygulanan kampanyalı fiyatlar artık geçici değil. Yani geliştiriciler, bundan sonra da modeli çok daha düşük maliyetlerle kullanmaya devam edecek.

Fiyatlar resmen dörtte bire düştü

Paylaşılan yeni fiyat tablosuna baktığımızda düşüşün gerçekten oldukça agresif olduğunu görüyoruz. DeepSeek, bazı kullanım kalemlerinde fiyatları doğrudan eski seviyenin dörtte birine indirmiş durumda.

Yeni fiyatlandırmaya göre cache hit input maliyeti 0.003625 dolar, cache miss input maliyeti 0.435 dolar ve output maliyeti ise 0.87 dolar olarak açıklandı.

Özellikle güçlü yapay zekâ modelleriyle çalışan geliştiriciler için bu fark oldukça büyük. Çünkü API maliyetleri, büyük projelerde doğrudan aylık giderleri belirleyen en önemli kalemlerden biri hâline gelmiş durumda.