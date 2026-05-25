Epic Games, uzun süredir merak edilen Unreal Engine 6’yı sonunda gösterdi. İlk görüntüler Rocket League üzerinden paylaşılırken yeni nesil grafikler ve dikkat çeken detaylar oyuncuları heyecanlandırdı.

Oyun dünyasının en popüler oyun motorlarından biri olan Unreal Engine, resmen yeni nesle geçiyor. Epic Games, Rocket League Championship Series Paris Major etkinliği sırasında yaptığı sürpriz duyuruyla Unreal Engine 6’yı ilk kez gösterdi. Üstelik sadece logo paylaşılmadı; motorun çalıştığı ilk oyun içi görüntüler de yayınlandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Paylaşılan kısa videoda, Rocket League’in Unreal Engine 6 üzerinde çalışan yeni sürümünden sahneler yer aldı. Görsellerde daha detaylı araç modelleri, çok daha gerçekçi ışık yansımaları ve sinematik kamera açıları dikkat çekiyor. Epic Games ayrıca Unreal Engine 6’nın yeni mor renkli logosunu da ilk kez resmî olarak göstermiş oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Rocket League İçin Adeta Yeni Bir Dönem Başlıyor

İşin en ilginç kısmı ise Rocket League’in bugüne kadar hâlâ Unreal Engine 3 ile çalışıyor olması. Yani yaklaşık 11 yıllık oyun, devasa bir teknoloji sıçraması yaşamaya hazırlanıyor.

Epic Games’in videoda özellikle “new era” yani “yeni dönem” ifadelerini kullanması da boşuna değil. Çünkü bu geçiş sadece grafik yükseltmesi gibi görünmüyor. Oyuncular şimdiden daha iyi fizik sistemi, daha akıcı oynanış ve modern görsel efektler beklemeye başladı bile.

Üstelik videoda gösterilen tüm sahnelerin “gerçek zamanlı oyun içi görüntüler” olduğu özellikle vurgulandı. Bu da gördüğümüz detayların teknik demo değil, doğrudan oyun motorundan alındığını gösteriyor.

Fortnite Detayı Oyuncuların Gözünden Kaçmadı

Tanıtım videosunda kısa süreliğine görülen bazı sahneler, Epic Games’in gelecekte Fortnite, Rocket League ve diğer oyunlarını ortak bir platform altında toplamak istediği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Zaten Epic Games CEO’su Tim Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda, Unreal Engine 6’nın şirketin uzun vadeli “metaverse” planlarında kritik rol oynayacağını söylemişti. Bu yüzden UE6’nın sadece grafik tarafında değil, oyunların birbirine bağlanması konusunda da büyük yenilikler getirmesi bekleniyor.

Unreal Engine 6 Ne Zaman Çıkacak?

Epic Games şimdilik Unreal Engine 6’nın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Unreal Engine 5’in duyuru sürecine bakıldığında, yeni motorun birkaç yıl içerisinde geliştiricilere açılması bekleniyor.