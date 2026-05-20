Android Auto, sürüş deneyiminizi çok daha güvenli hâle getirebilecek birçok özelliğe sahip. İşte o özellikler.

Yakın zamanda yeni tasarım ve yeniliklere sahip yeni nesliyle karşımıza çıkan Android Auto, bir otomobilde en çok dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Basitçe anlatacak olursak Android Auto, telefonunuzu arabanızın ekranına taşımanızı sağlayarak sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor.

Tabii ki Android Auto, yolculuklarınızı da çok daha güvenli hâle getirebiliyor. Biz de bu içeriğimizde Android Auto’nun sürüş deneyiminizi çok güvenli hâle getiren bazı özelliklerini derledik.

Otomatik başlatma

Bu aslında hem kolaylık hem de güvenlik özelliği. Android Auto’nun aracınızda otomatik olarak başlamasını ayarlayabilirsiniz. Bu da sürüş sırasında telefonla uğraşarak Android Auto’ya bağlanmayla uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırır ve gözünüzün yolda kalmasını sağlar. Otomatik başlatma ile telefon bağlanır, harita ve müzik gibi özellikler anında hazır olur.

Çoklu ekran

Android telefon sahiplerinin yakından bildiği bir özellik aynı anda birden fazla uygulamayı tek yerden görüntülemeyi sağlayan çoklu ekran, ya da bölünmüş ekran özelliği. Bu özellik, Android Auto’da da bulunuyor. Böylece sürüş esnasında uygulamaları tek tek açmakla uğraşmıyorsunuz, birden fazla uygulamayı tek yerden görebiliyorsunuz. Sol alt köşede yer alan çoklu ekran simgesine basmanız yeterli.

Bildirim yönetimi

Eğer telefonuna çok fazla bildirim gelen biriyseniz, bu bildirimleri Android Auto’dan yönetmeniz mümkün. Telefonunuzun ayarlarındaki Android Auto bölümünden hangi bildirimin görünmesini istediğini seçebilirsiniz. Böylece önemli bildirimler için telefona bakma gereği kalmaz ve yola odaklanabilirsiniz.

Sesli kontroller ve Gemini

Artık Android Auto, Google’ın yapay zekâsı Gemini ile birlikte çalışıyor. Aynı zamanda sesli kontroller de var. Bu da gözünüzü yoldan ayırmadan sadece konuşarak ne isterseniz gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini’a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Böylece ekrana bakmadan her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Rahatsız etme modu

Bu mod, Android Auto’nun size gereksiz bildirimler göstermesini engelliyor. Böylece sürüş sırasında sosyal medyadan gelen bildirimler gibi dikkatinizi dağıtacak ve yolculuğunuzu tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınabilirsiniz. Telefon ayarlarındaki sürüş bölümünden bu modu açmak mümkün.

Widget’lar

Google’ın Mayıs 2026’da duyurduğu yeni nesil Android Auto, widget desteği de kazanacak. Böylece telefonunuzdan erişebileceğiniz widget’ları araç ekranından görebileceksiniz. Saat, kişi listesi, Google Home kontrolleri, hava durumu, fotoğraflar gibi birçok widget Android Auto arayüzünde araç içi ekrandan ulaşılabilir.