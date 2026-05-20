Yakın zamanda yeni tasarım ve yeniliklere sahip yeni nesliyle karşımıza çıkan Android Auto, bir otomobilde en çok dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Basitçe anlatacak olursak Android Auto, telefonunuzu arabanızın ekranına taşımanızı sağlayarak sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor.
Tabii ki Android Auto, yolculuklarınızı da çok daha güvenli hâle getirebiliyor. Biz de bu içeriğimizde Android Auto’nun sürüş deneyiminizi çok güvenli hâle getiren bazı özelliklerini derledik.
İçerikten Görseller
Otomatik başlatma
Bu aslında hem kolaylık hem de güvenlik özelliği. Android Auto’nun aracınızda otomatik olarak başlamasını ayarlayabilirsiniz. Bu da sürüş sırasında telefonla uğraşarak Android Auto’ya bağlanmayla uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırır ve gözünüzün yolda kalmasını sağlar. Otomatik başlatma ile telefon bağlanır, harita ve müzik gibi özellikler anında hazır olur.
Çoklu ekran
Android telefon sahiplerinin yakından bildiği bir özellik aynı anda birden fazla uygulamayı tek yerden görüntülemeyi sağlayan çoklu ekran, ya da bölünmüş ekran özelliği. Bu özellik, Android Auto’da da bulunuyor. Böylece sürüş esnasında uygulamaları tek tek açmakla uğraşmıyorsunuz, birden fazla uygulamayı tek yerden görebiliyorsunuz. Sol alt köşede yer alan çoklu ekran simgesine basmanız yeterli.
Bildirim yönetimi
Eğer telefonuna çok fazla bildirim gelen biriyseniz, bu bildirimleri Android Auto’dan yönetmeniz mümkün. Telefonunuzun ayarlarındaki Android Auto bölümünden hangi bildirimin görünmesini istediğini seçebilirsiniz. Böylece önemli bildirimler için telefona bakma gereği kalmaz ve yola odaklanabilirsiniz.
Sesli kontroller ve Gemini
Artık Android Auto, Google’ın yapay zekâsı Gemini ile birlikte çalışıyor. Aynı zamanda sesli kontroller de var. Bu da gözünüzü yoldan ayırmadan sadece konuşarak ne isterseniz gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini’a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Böylece ekrana bakmadan her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Rahatsız etme modu
Bu mod, Android Auto’nun size gereksiz bildirimler göstermesini engelliyor. Böylece sürüş sırasında sosyal medyadan gelen bildirimler gibi dikkatinizi dağıtacak ve yolculuğunuzu tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınabilirsiniz. Telefon ayarlarındaki sürüş bölümünden bu modu açmak mümkün.
Widget’lar
Google’ın Mayıs 2026’da duyurduğu yeni nesil Android Auto, widget desteği de kazanacak. Böylece telefonunuzdan erişebileceğiniz widget’ları araç ekranından görebileceksiniz. Saat, kişi listesi, Google Home kontrolleri, hava durumu, fotoğraflar gibi birçok widget Android Auto arayüzünde araç içi ekrandan ulaşılabilir.