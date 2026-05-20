Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Android Auto, sürüş deneyiminizi çok daha güvenli hâle getirebilecek birçok özelliğe sahip. İşte o özellikler.

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda yeni tasarım ve yeniliklere sahip yeni nesliyle karşımıza çıkan Android Auto, bir otomobilde en çok dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Basitçe anlatacak olursak Android Auto, telefonunuzu arabanızın ekranına taşımanızı sağlayarak sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor.

Tabii ki Android Auto, yolculuklarınızı da çok daha güvenli hâle getirebiliyor. Biz de bu içeriğimizde Android Auto’nun sürüş deneyiminizi çok güvenli hâle getiren bazı özelliklerini derledik.

İçerikten Görseller

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği
ando1
ando2
ando3
ando23 +2

Otomatik başlatma

ando1

Bu aslında hem kolaylık hem de güvenlik özelliği. Android Auto’nun aracınızda otomatik olarak başlamasını ayarlayabilirsiniz. Bu da sürüş sırasında telefonla uğraşarak Android Auto’ya bağlanmayla uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırır ve gözünüzün yolda kalmasını sağlar. Otomatik başlatma ile telefon bağlanır, harita ve müzik gibi özellikler anında hazır olur.

Çoklu ekran

ando2

Android telefon sahiplerinin yakından bildiği bir özellik aynı anda birden fazla uygulamayı tek yerden görüntülemeyi sağlayan çoklu ekran, ya da bölünmüş ekran özelliği. Bu özellik, Android Auto’da da bulunuyor. Böylece sürüş esnasında uygulamaları tek tek açmakla uğraşmıyorsunuz, birden fazla uygulamayı tek yerden görebiliyorsunuz. Sol alt köşede yer alan çoklu ekran simgesine basmanız yeterli.

Bildirim yönetimi

ando3

Eğer telefonuna çok fazla bildirim gelen biriyseniz, bu bildirimleri Android Auto’dan yönetmeniz mümkün. Telefonunuzun ayarlarındaki Android Auto bölümünden hangi bildirimin görünmesini istediğini seçebilirsiniz. Böylece önemli bildirimler için telefona bakma gereği kalmaz ve yola odaklanabilirsiniz.

Sesli kontroller ve Gemini

ando23

Artık Android Auto, Google’ın yapay zekâsı Gemini ile birlikte çalışıyor. Aynı zamanda sesli kontroller de var. Bu da gözünüzü yoldan ayırmadan sadece konuşarak ne isterseniz gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini’a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Böylece ekrana bakmadan her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Rahatsız etme modu

ando4

Bu mod, Android Auto’nun size gereksiz bildirimler göstermesini engelliyor. Böylece sürüş sırasında sosyal medyadan gelen bildirimler gibi dikkatinizi dağıtacak ve yolculuğunuzu tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınabilirsiniz. Telefon ayarlarındaki sürüş bölümünden bu modu açmak mümkün.

Widget’lar

ando5

Google’ın Mayıs 2026’da duyurduğu yeni nesil Android Auto, widget desteği de kazanacak. Böylece telefonunuzdan erişebileceğiniz widget’ları araç ekranından görebileceksiniz. Saat, kişi listesi, Google Home kontrolleri, hava durumu, fotoğraflar gibi birçok widget Android Auto arayüzünde araç içi ekrandan ulaşılabilir.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Araba Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com