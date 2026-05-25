Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda, bir dönem Türkiye’de de satışa sunduğu City modelini yeniledi. 2026 Honda City; tamamen güncellenen ön tasarımı, büyüyen multimedya ekranı, yeni konfor özellikleri ve hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı. Özellikle teknoloji tarafındaki güncellemeler dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Honda’nın uzun yıllardır özellikle Asya pazarında önemli satış rakamlarına ulaşan sedan modeli City, 2026 versiyonuyla resmiyet kazandı. Türkiye’de bir dönem satışta olan ancak sonrasında ürün gamından çıkarılan otomobil, yeni makyaj operasyonuyla çok daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda.

Yeni modelde özellikle ön tasarım tarafında ciddi değişiklikler dikkat çekiyor. Honda, City’yi daha premium gösterebilmek için ince LED farlar, ışık barı detayı ve tamamen yenilenen bir ön panjur tasarımı kullanmış. İlk bakışta otomobilin artık daha sportif ve daha güncel göründüğünü söylemek mümkün.

2026 Honda City Daha Sportif Görünüyor

Otomobilin ön bölümünde artık daha ince far yapısı ve petek desenli yeni bir ızgara bulunuyor. Tampon tasarımı da elden geçirilmiş durumda. Honda ayrıca önceki modelde yoğun şekilde kullanılan krom detayları azaltarak daha sade ama daha şık bir görünüm elde etmeyi hedeflemiş.

Yan tarafta yeni çift renkli jantlar dikkat çekerken arka bölümde de güncellenen tampon ve difüzör benzeri detaylar göze çarpıyor. Marka ayrıca “Crystal Black Pearl” isimli yeni bir gövde rengini de seçenekler arasına ekledi.

İç Mekânda Teknoloji Seviyesi Yükseldi

Kabinde yapılan değişiklikler dış tasarım kadar büyük olmasa da teknoloji tarafında önemli yenilikler var. 2026 Honda City artık daha büyük 10.1 inçlik yeni bir multimedya ekranıyla geliyor. Ekranın yerleşimi de değiştirilmiş durumda.

Honda bununla da yetinmemiş. Araçta artık 360 derece kamera sistemi ve havalandırmalı ön koltuklar da sunuluyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj ünitesi, elektrikli park freni ve ambiyans aydınlatma gibi özellikler de yeni City’nin donanımları arasında yer alıyor.

Hibrit Motor Seçeneği Korumaya Devam Ediyor

Kaput altında ise büyük bir değişiklik yapılmamış. Yeni Honda City’de 121 beygir güç üreten 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor kullanılmaya devam ediyor. Bu motor manuel veya CVT şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Hibrit tarafta ise Honda’nın e:HEV sistemi korunmuş durumda. 126 beygir güç üreten hibrit sistemin oldukça düşük yakıt tüketimi sunduğu belirtiliyor. Honda ayrıca hibrit bileşenler için 5 yıllık garanti vereceğini açıkladı.

Özellikleri

Özellik Detay
Motor 1.5L atmosferik benzinli
Güç 121 HP
Hibrit Seçeneği 1.5L e:HEV
Hibrit Gücü 126 HP
Şanzıman 6 ileri manuel / CVT
Multimedya Ekranı 10.1 inç
Güvenlik Level 2 ADAS
Yeni Donanımlar 360 kamera, havalandırmalı koltuk

Türkiye’ye Yeniden Gelebilir mi?

Honda’nın yeni City modeli şimdilik yalnızca belirli pazarlarda satışa sunulmuş durumda. Türkiye’ye geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak sedan pazarındaki hibrit dönüşüm düşünüldüğünde Honda’nın ileride City’yi yeniden değerlendirmesi sürpriz olmayabilir.

ABD Doları Cinsinden Fiyatları

Versiyon Yaklaşık Fiyat
1.5 MT SV ~12.500 dolar
1.5 CVT ZX+ ~17.900 dolar
e:HEV Hibrit ~21.900 dolar

