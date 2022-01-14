Bakan Kurum, Konut İnşa Etmeye Devam Edeceklerini Açıkladı

Bugün Nevşehir’de üç projenin temeli atıldı. Projelerin temel atma töreni belediye başkanları, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalar yaptı.

Bir dizi program için Nevşehir’e giden Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uçhisar beldesinde ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ilçenin Kağucubaşı Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm İnşaat Sahası’nın temel atma törenine katıldı.

Nevşehir’deki temel atma töreninde konuşma yapan Kurum, sözlerine başlarken AK Parti iktidarı olarak ülkeye ve millete olan borçlarını ödemek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Murat Kurum, tüm vatandaşlar ev sahibi olana kadar konut inşa etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Kurum, törenin açılışında konuşma yaptı

Nevşehir’deki üç projenin temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, hangi şehirde yapılması gereken bir hizmet varsa hayata geçirmek için çaba harcayacaklarını vurguladı. Güçlü Türkiye hedefi ve “çevreye saygılı şehirler” vizyonuyla 81 ilde 84 milyon vatandaş için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan, Nevşehir’de temeli atılan projelerin kente ve kent halkına hayırlı olmasını diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, Nevşehir’e bugüne kadar 2.2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 adet konut kazandırdıklarını ve 735 milyon liralık konut, dükkan, ticaret merkezi, sağlık ocağı, jandarma binası, okul ve caminin yapımına devam edildiğini açıkladı. Konut projelerinin şimdiye kadar olduğu gibi devam edeceğini belirten Bakan Kurum, “İnşallah dar gelirli ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayınca kadar konutlar inşa etmeye, yuvalar kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören Nevşehir Valisi, AK Parti milletvekilleri, TOKİ Başkan yardımcısı, ilçe ve belde belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum’un konuşmasının ardından Nevşehir Kalesi ve Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Derinkuyu İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı.