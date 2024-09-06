Charles Leclerc, Monaco'da Ferrari'siyle trafik kazası geçirdi. Güneşli havada yaşanan kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Formula 1'in yıldız pilotu Charles Leclerc, memleketi Monaco'da Ferrari'siyle gezerken bir trafik kazasına karıştı. Leclerc'in aracının öndeki araca çarpması, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hızla yayıldı.

Monaco'nun ünlü virajlarından birinde meydana gelen kazada, Leclerc'in Ferrari Purosangue'si bir araca arkadan çarptı. Kaza anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Leclerc'in dikkat dağınıklığı nedeniyle kazanın gerçekleştiği ve kazadan sonra öndeki aracın sürücüsünden jestlerle özür dilediği görüldü.

Leclerc'in Monaco kazasında yaşadığı dikkatsizlik

Kazanın güneşli bir havada gerçekleştiği ve Leclerc'in, geçen hafta Monza'da sürdüğü gümüş renkli Purosangue'siyle seyir halinde olduğu belirtildi. Her iki araçta da büyük hasar oluşmazken, kazanın ardından Leclerc ve çarptığı araç sürücüsünün yollarına devam ettikleri görüldü. Leclerc'in sakin ve nazik tavırları, kazanın ardından dikkat çekti.

Leclerc, bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'si için Bakü'de yarışacak. Üst üste ikinci zaferini kazanmayı hedefleyen başarılı pilotun yaşadığı kaza, dünya çapındaki sporcuların bile zaman zaman hatalar yapabileceğini ve trafikte herkesin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.