Sam Altman, ChatGPT 6'nın ChatGPT 6-7 Olarak İsimlendirileceğini Açıkladı: Peki Neden?

Sam Altman, atmış olduğu tweet ile yeni ChatGPT 6'nın ChatGPT 6-7 olarak isimlendirileceğini söyledi. Peki bu açıklama ne kadar ciddi?

OpenAI CEO’su Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda ChatGPT’nin yeni sürümünün adının “GPT 6-7” olacağını duyurdu. Tabii bu isim değişikliği birçok kişiyi şaşırttı. “6-7”, 2025’in “Yılın Kelimesi” seçilmiş olsa da anlamı bile tam olarak bilinmiyor.

Gen Alpha’nın (yeni nesil Z kuşağı sonrası çocuklar) internet dilinde viral hâle gelen bu ifade, TikTok’ta “Doot Doot (6 7)” şarkısı ve “67 Kid” memeleriyle popülerleşti. Kimse “6-7”nin ne anlama geldiğinden tam emin değil ama işin özünde, bu terim tamamen anlamsız, bağlamdan kopuk ve mizah dolu bir gençlik şakası. Üstelik ifadenin kendine özgü bir el hareketi bile var.

Sam Altman'ın tweet'i şakadan ibaret olabilir

Altman’ın bu ismi seçmesi, ya zekice bir pazarlama şakası ya da yapay zekâ çağında anlamsızlığın bile anlam kazanabileceğinin ironik bir göstergesi olabilir. Keza Altman’ın açıklaması şaka mı yoksa bilinçli bir strateji mi, henüz belli değil.

“Hiçbir şey ifade etmeyen” bir kelimeyi dünyanın en gelişmiş yapay zekâsına isim yapmak, dijital çağın mizah anlayışının da bir özeti. Şimdilik sonucu ne olursa olsun, her hâlükârda “GPT 6-7” ismi teknoloji dünyasında çok konuşulacağa benziyor.