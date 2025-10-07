Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'nin Yeni "Uygulamalar" Özelliği Nasıl Kullanılır?

OpenAI, ChatGPT üzerinden farklı uygulamalar kullanmanızı sağlayan yeni özelliğini piyasaya sürdü. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, dün çok beklenen geliştirici konferansı DevDay’i resmen gerçekleştirdi. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de konferansta çok fazla yeni duyuru vardı. Belki de bunlardan en çok dikkat çekeni ChatGPT’ye gelen “Uygulamalar” özelliğiydi. Bu özellik, ChatGPT’yi âdeta bir süper uygulamaya dönüştürüyordu.

ChatGPT’nin uygulamalar özelliği dün akşam itibarıyla Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar dışındaki herkesin kullanımına sunuldu. Üstelik sadece Plus değil, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları da özellikten yararlanabiliyor.

ChatGPT uygulamalar özelliği ne işe yarıyor?

Basitçe anlatacak olursak yeni özellik, direkt olarak ChatGPT üzerinden farklı farklı uygulamalara erişmenizi sağlıyor. Figma’dan Spotify’a kadar birçok farklı uygulamaya erişim direkt ChatGPT üzerinden sağlanabiliyor. Böylece uygulamalarla ChatGPT’den sohbet edebiliyor, onların özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Örneğin bir müzik listesi istiyorsunuz diyelim. Direkt Spotify’a ChatGPT üzerinden ulaşıp çok hızlı bir şekilde liste alabiliyorsunuz. Ya da tasarım konusunda yapmanız gerekenler var. Figma’ya ChatGPT’den ulaşıp o konuda sorununuzu çözebiliyorsunuz.

ChatGPT uygulama özelliği nasıl kullanılır?

Ekran Resmi 2025-10-07 12.26.23

  • Adım#1: ChatGPT’yi açın.
  • Adım #2: Kullanmak istediğiniz uygulamanın adını yazın.
  • Adım #3: O uygulamaya destek sunuluyorsa ChatGPT size o uygulamayı gösterecektir.
  • Adım #4: Kullanacağınız uygulamadaki hesabınızı ChatGPT'ye bağlayın. Mesajınızı yazdıktan sonra zaten bağlamanızı istenecek.
  • Adım #5: Hesap bağladıktan sonra uygulama ismiyle birlikte ne istediğinizi yazın.

ChatGPT’de uygulamaları kullanmak çok basit. Direkt aklınızdaki uygulamanın ismini yazarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda ChatGPT de size önerilerde bulunuyor.

Ekran Resmi 2025-10-07 13.27.00

Şimdilik az sayıda uygulama desteği olduğunu belirtelim. Canva, Figma, Booking.com, Coursera, Expedia, Spotify ve Zilla gibi uygulamalar var. Bu uygulamaların ülkelerdeki kullanılabilirliklerine göre erişilebilir olduğunu belirtelim. Ayrıca şimdilik sadece İngilizce desteği olduğu belirtilmiş. Biz denemelerimizde örneğin Figma'da Türkçe'nin de çalıştığını gördük. Ancak Canva'da İngilizce istedi.

