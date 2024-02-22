Popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT, kısa bir süreliğine dilleri karıştırdı ve sorulara anlamsız cevaplar verdi. Sorun kısa sürede düzeltildi.

Geçtiğimiz günlerde OpenAI, ağızları açık bırakan yeni video üretim modeli Sora'yı tanıtmıştı. Yapay zekânın bu ilerleyişi bir süre alandaki gündemi belirleyen konu olmuşken ChatGPT, aslında bu teknolojilerin ne kadar kırılgan olabildiğini hatırlatan bir sorunla karşı karşıya kaldı.

ChatGPT, anlamsız cevaplarla kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ChatGPT, sorulara verdiği cevapları âdeta çorbaya çevirdi. Anlamlı cümleler kurmakta zorlanan yapay zekâ, İspanyolca-İngilizce karışık cevapları ve sürekli tekrar eden sözcükler kullanmasıyla dikkat çekti. Ayrıca bazı durumlarda ChatGPT, kullanacağı sözcükleri de kendisi uyduruverdi.

Bazı kullanıcılar bu durumu "garip bir korkunçluk" olarak nitelendirirken bazı kullanıcılar ise durumu, insanlarla yapay zekâların karşı karşıya geldiği korku eserlerine benzetti. Daha ayakları yere basan değerlendirmeler yapan kullanıcılar ise bu durumun, yapay zekânın metin yazma ve kodlama konusunda insanların yerini alabileceği yönündeki inanışı zayıflatabileceğini belirtti.

Sorun kısa sürede düzeltildi:

ChatGPT'nin X hesabından yapılan açıklamalarda, "Dün biraz raydan çıktık ama şimdi her şeyin yolunda olması lazım." ifadesi kullanıldı. Yaşanan problemin nedeninin ise kullanıcı deneyimi için yapılan bir optimizasyonda yaşanan hata olduğu ifade edildi. OpenAI bu sorunu hızlıca giderecek bir güncelleme de yaptı. Öte yandan yaşanan bu türden sıkıntılar, yapay zekânın özellikle ciddi konular olan sağlık, taşımacılık, enerji ve mühendislik alanında kullanımında ortaya çıkabilecek sorunları da göstermiş oldu. Şimdi OpenAI'ın cevaplaması gereken soru, gelecekte bu sorunun tekrar yaşanmasına engel olup olamayacağı sorusu.