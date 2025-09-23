Yapılan yeni bir araştırmaya göre ChatGPT'nin "Agent" modu artık CAPTCHA testlerini başarıyla geçebiliyor. Peki bu durumun internete ne gibi bir etkisi olacak?

İlk yayımlandığında ChatGPT’nin “Agent” modunda CAPTCHA testlerini geçebilmek mümkün değildi. ChatGPT birçok sitede sizden CAPTCHA testlerini geçmenizi istiyor, ardından kontrolü geri alıyordu. Bugün keşfedildiği üzere artık Agent kendi başına CAPTCHA testlerini aşabiliyor.

CAPTCHA’lar, uzun süredir interneti botlardan korumak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri ancak yeni bulgular, yapay zekâ destekli botların da rtık bu engeli aşabileceğini ve insan gibi davranarak web sitelerinde işlem yapabileceğini gösteriyor.

Peki ChatGPT, CAPTCHA'ları nasıl aşıyor?

Yapılan yeni araştırma kapsamında keşfedilen bu yeni gelişmeyle birlikte ChatGPT’nin aslında CAPTCHA’ları “sahte testler” olduğuna inandırılarak manipüle edilmesi üzerine aşması sağlanıyor. Böylece yapay zekâ, hiçbir şüphe duymadan testleri geçiyor ve normal bir kullanıcı gibi sitelerde işlem yapabiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, yapay zekânın güvenlik sistemlerini nasıl kolayca kandırabileceğinin de bir göstergesi. Görsel tabanlı CAPTCHA’lar ChatGPT için daha zor olsa da bu engelin de aşılabildiği kanıtlanmış durumda. Eğer bu yöntem kötü niyetli kişiler tarafından kullanılırsa, sahte hesaplar ve spam içeriklerin interneti istila etmesi an meselesi diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.