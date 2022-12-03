Görsel işleme dayalı yapay zeka Dall-E’nin geliştiricisi OpenAI, şimdi de karşılıklı sohbet edebileceğiniz ChatGPT adında yeni bir botu kullanıma sundu. Henüz test aşamasında olan bu yapay zeka sorduğunuz sorulara içtenlikle yanıt veriyor.

Merak ettiğiniz bir şeyi Google’a yazdınız ve diğer insanların internet sitelerine yükledikleri bilgiler arasından seçilen bir sonuç sayfasına ulaştınız. Reklamlar, clickbait yapan onlarca haber sitesindeki işlevsiz içerikler derken merakınızı gidermek işkenceye dönüştü.... İşte tam da bu boşluğu doldurabilecek, yaygınlaşması durumunda bilgi devriminde yeni bir sayfa açacağı öngörülen ChatGPT adında yapay zeka botu kullanıma sunuldu.

İlk bakışta bugüne dek milyonlarca kez deneyimlediğimiz otomatik yanıtlar veren chatbot’lardan çok da farklı görünmeyen ChatGPT; yazılı tariflerimizi görselleştiren Dall-E’nin ardındaki şirket OpenAI tarafından geliştirildi. Piyasanın en ileri düzeydeki dil işleme mekaniklerinden birine sahip olduğu için verdiği yanıtlar fazlasıyla organik, yani gerçekçi ve yer yer bir insanla konuşuyormuş gibi hissettirebiliyor.

ChatGPT nasıl kullanılır?

Adım #1: https://chat.openai.com/ adresine gidin,

https://chat.openai.com/ adresine gidin, Adım #2: Eğer bir OpenAI hesabınız varsa giriş yapın, yoksa yeni hesap açın,

Eğer bir OpenAI hesabınız varsa giriş yapın, yoksa yeni hesap açın, Adım #3: Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayın, Eğer ilk soruyu Türkçe yazarsanız o da size Türkçe karşılık verecek.

Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayın,

ChatGPT bilgi odaklı her soruya açıklık getiriyor ama söylediklerine güvenmemek gerekiyor:

OpenAI tarafından henüz test aşamasında olduğu vurgulanan ChatGPT, yaptığımız konuşmaların tamamını kendisini geliştirmek için kullanıyor. Elbette verdiği tüm bilgilerin gerçekliği ve güvenirliliği elbette tartışmaya açık. Hatta Open.AI, yazılımı kullanmadan önce "sistem yanlış veya hatalı yönlendirmelere sebep olabilecek bilgiler üretebilir, ofansif ve önyargılı ifadeler kullanabilir" uyarısında bulunuyor.

Ancak yanıtlardaki hızı ve insansı seviyedeki gerçekçi vurguları sebebiyle, henüz test aşamasında olsa bile arama motorlarından çok daha verimli kullanım sunduğunu söylemek gerekiyor.

ChatGPT'ye Andorid mi yoksa iOS mu daha iyi diye sorduk:

İşi biraz daha karmaşık hale getirmek için kuantum fiziğini 5 yaşında birine açıklamasını istedik:

Bilmece görünümlü mantık sorularında biraz başarısız gibi, daha fazla detay istiyor:

İlk sorunun yanıtı "Ali'nin kız kardeşi" şeklinde ve ikinci soruda da "tabloya bakan kişinin oğlu" olacaktı. Meraklıları aşağıya alalım:

Ayrıca Google'ın ChatGPT'den daha açık konuşan bir yapay zekası vardı, aşağıdaki videoda açıkladık: