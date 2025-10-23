ChatGPT Atlas'a Hemen Geçmek İstemeyebilirsiniz: Birçok Ciddi Güvenlik Açığı Tespit Edildi!

OpenAI'ın ilk tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın şimdiden çok ciddi güvenlik açıklarına sahip olduğu belirtiliyor.

OpenAI’ın yeni yapay zekâ destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas, interneti “konuşarak gezmeyi” vaat ederken, uzmanların dikkatini gizlilik ve güvenlik noktalarına çekti. Chromium tabanlı bu yeni tarayıcı, kullanıcıların gezinti geçmişini, etkileşimlerini ve tercihlerini otomatik olarak kaydeden “Memories” özelliğiyle geliyor ancak bu özellik, kişisel verilerin toplanması ve saklanması konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda.

Uzmanlar, Atlas’ın “bellek” sistemi sayesinde kullanıcı davranışlarını detaylı biçimde analiz edebildiğini söylüyor. OpenAI, kimlik numaraları veya banka bilgileri gibi hassas verilerin korunacağını belirtse de “her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığına” dair bir garanti henüz yok. Dahası, tarayıcının içinde yer alan yapay zekâ ajanının web’de gezip kullanıcı adına işlem yapabilmesi, güvenlik araştırmacılarına göre “önlenmesi neredeyse imkânsız” saldırı riskleri yaratıyor.

Şu aşamada ana tarayıcınız yapmak istemeyebilirsiniz

Güvenlik uzmanı Simon Willison, Atlas’ın “prompt injection” (komut enjeksiyonu) saldırılarına karşı yeterli korumaya sahip olmadığını vurgularken, kullanıcıların ajanın her hareketini sürekli izlemek zorunda kalabileceğini söylüyor. Daha da endişe verici olan, bazı hacker’ların şimdiden tarayıcıyı kandırarak zararlı bağlantılar kopyalatmayı başarması.

Uzmanlar, yapay zekâ tabanlı tarayıcıların kişiselleştirme adı altında kullanıcı verilerini daha derin biçimde topladığını, bunun da gizlilik açısından “felakete davetiye” anlamına geldiğini belirtiyor. Atlas’ın daha ilk gününde güvenlik açıkları tespit edilmesi, “geleceğin tarayıcısı” olarak lanse edilen projenin şimdiden kullanması tehlikeli bir konumda olduğunun göstergesi.