Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT Atlas'a Hemen Geçmek İstemeyebilirsiniz: Birçok Ciddi Güvenlik Açığı Tespit Edildi!

OpenAI'ın ilk tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın şimdiden çok ciddi güvenlik açıklarına sahip olduğu belirtiliyor.

ChatGPT Atlas'a Hemen Geçmek İstemeyebilirsiniz: Birçok Ciddi Güvenlik Açığı Tespit Edildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın yeni yapay zekâ destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas, interneti “konuşarak gezmeyi” vaat ederken, uzmanların dikkatini gizlilik ve güvenlik noktalarına çekti. Chromium tabanlı bu yeni tarayıcı, kullanıcıların gezinti geçmişini, etkileşimlerini ve tercihlerini otomatik olarak kaydeden “Memories” özelliğiyle geliyor ancak bu özellik, kişisel verilerin toplanması ve saklanması konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda.

Uzmanlar, Atlas’ın “bellek” sistemi sayesinde kullanıcı davranışlarını detaylı biçimde analiz edebildiğini söylüyor. OpenAI, kimlik numaraları veya banka bilgileri gibi hassas verilerin korunacağını belirtse de “her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığına” dair bir garanti henüz yok. Dahası, tarayıcının içinde yer alan yapay zekâ ajanının web’de gezip kullanıcı adına işlem yapabilmesi, güvenlik araştırmacılarına göre “önlenmesi neredeyse imkânsız” saldırı riskleri yaratıyor.

Şu aşamada ana tarayıcınız yapmak istemeyebilirsiniz

ChatGPT Atlas

Güvenlik uzmanı Simon Willison, Atlas’ın “prompt injection” (komut enjeksiyonu) saldırılarına karşı yeterli korumaya sahip olmadığını vurgularken, kullanıcıların ajanın her hareketini sürekli izlemek zorunda kalabileceğini söylüyor. Daha da endişe verici olan, bazı hacker’ların şimdiden tarayıcıyı kandırarak zararlı bağlantılar kopyalatmayı başarması.

Uzmanlar, yapay zekâ tabanlı tarayıcıların kişiselleştirme adı altında kullanıcı verilerini daha derin biçimde topladığını, bunun da gizlilik açısından “felakete davetiye” anlamına geldiğini belirtiyor. Atlas’ın daha ilk gününde güvenlik açıkları tespit edilmesi, “geleceğin tarayıcısı” olarak lanse edilen projenin şimdiden kullanması tehlikeli bir konumda olduğunun göstergesi.

OpenAI Web Tarayıcısını Resmen Duyurdu: ChatGPT Atlas OpenAI Web Tarayıcısını Resmen Duyurdu: ChatGPT Atlas
ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim