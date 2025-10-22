Google Chrome'a Rakip Olacak ChatGPT Atlas Nedir, Nasıl Kullanılır?

OpenAI, "ChatGPT Atlas" adını verdiği ChatGPT entegreli yeni web tarayıcısını duyurdu. Google Chrome'a ciddi bir rakip olarak gelen Atlas, "Agent Mode" sayesinde sizin yerinize internette gezinebiliyor, araştırma yapabiliyor ve hatta randevu alabiliyor. Peki ChatGPT Atlas tam olarak nedir, hangi cihazlara yüklenebilir ve nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gereken her şey...

OpenAI, yapay zekâ dünyasında kartları yeniden dağıtmaya devam ediyor. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte ChatGPT çekirdeği üzerine inşa edilmiş yepyeni bir web tarayıcısı olan ChatGPT Atlas'ı tanıttı. Bu hamle, yapay zekâyı sadece bir "eklenti" olmaktan çıkarıp, internette gezinme deneyimimizin tam merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor.

Atlas, mevcut tarayıcınızdaki sekmeler arasında kopyala-yapıştır yapma devrini bitirmeyi vadediyor. OpenAI'ın açıklamasına göre Atlas, baktığınız web sayfasının içeriğini anlık olarak anlayabiliyor ve siz sayfadan ayrılmadan size yardımcı olabiliyor. Tüm bunlardan yola çıkarak ChatGPT Atlas için interneti sizinle "anlayan" bir süper asistan tanımlaması yapmak mümkün.

ChatGPT Atlas nedir?

ChatGPT Atlas'ı diğer tarayıcılardan ayıran temel fark, "Browser Memories" (Tarayıcı Hafızası) adını verdiği özellik. Bu özellik (tamamen isteğe bağlı), ziyaret ettiğiniz sitelerdeki önemli bağlamları hatırlayarak gelecekteki sohbetlerinizde size daha akıllıca yanıtlar vermesini sağlıyor. Örneğin, "Geçen hafta baktığım tüm iş ilanlarını bul ve sektör trendlerine göre bir özet çıkar" gibi karmaşık komutları anlayabiliyor.

Elbette bu hafıza özelliği tamamen kullanıcının kontrolünde. Ayarlar üzerinden istediğiniz zaman bu hafıza kayıtlarını silebilir, arşivleyebilir veya tarayıcıyı "Incognito" modda kullanarak ChatGPT'nin sizi geçici olarak unutmasını sağlayabilirsiniz . OpenAI, varsayılan olarak bu verilerin modelleri eğitmek için kullanılmayacağının altını çiziyor.

"Agent Mode" ile ChatGPT Atlas nasıl kullanılır?

ChatGPT Atlas nasıl kullanılır sorusunun asıl cevabı "Agent Mode" (Ajan Modu) özelliğinde gizli. Bu mod, ChatGPT'nin sizin yerinize "iş yapmasına" olanak tanıyor. Atlas, tarayıcı bağlamınızı kullanarak araştırma yapabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve hatta randevuları veya etkinlikleri sizin için planlayabilir.

OpenAI'ın verdiği örnek oldukça çarpıcı: Bir yemek tarifi bulduğunuzda ChatGPT'ye bu tarifteki tüm malzemeleri bir market sitesinden sepete eklemesini ve evinize sipariş etmesini söyleyebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik Plus, Pro ve Business kullanıcıları için ön izleme sürümünde sunulmuş durumda.

ChatGPT Atlas hangi cihazlara yüklenebiliyor?

Merak edilen bir diğer soru ise ChatGPT Atlas'ın hangi cihazlara yüklenebildiği. OpenAI, tarayıcının şimdilik macOS için dünya çapında yayınlandığını duyurdu. macOS kullanıcıları (Free, Plus, Pro ve Go) tarayıcıyı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.

Peki ya Windows, iOS ve Android kullanıcıları? OpenAI, Windows, iOS ve Android deneyimlerinin "çok yakında" geleceğini belirtti. Henüz net bir tarih verilmese de Atlas'ın kısa süre içinde tüm platformlarda Chrome ve Safari'ye tam teşekküllü bir rakip olması bekleniyor.

ChatGPT Atlas nasıl indirilir?

ChatGPT Atlas'ı (eğer macOS kullanıcısıysanız) indirmek oldukça basit. Buradaki bağlantıyı kullanarak tarayıcıyı indirebilirsiniz. Kurulum sırasında Atlas, mevcut tarayıcınızdaki yer imlerinizi, kayıtlı şifrelerinizi ve tarama geçmişinizi içe aktarmayı teklif ederek geçiş sürecini kolaylaştırıyor.

OpenAI'ın ChatGPT Atlas duyurusunda yaptığı açıklamalar için:

Peki sizce ChatGPT Atlas, Google Chrome'un tahtını sallayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...