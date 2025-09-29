Tümü Webekno
Anne Babalar Müjde: Çocuğunuzun ChatGPT'yi Nasıl Kullanacağını Siz Belirleyeceksiniz!

OpenAI, ChatGPT'ye ebeveyn denetimi özelliği ekledi. Artık anne babalar, çocuklarının ChatGPT kullanımları üzerinden doğrudan etki sahibi olacaklar. Peki ebeveynlere hangi alanda kontrol imkânı tanınacak ve ChatGPT'nin yeni özelliği nasıl kullanılacak?

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili beklenen adımı resmen attı. Şirket, ChatGPT için ebeveyn kontrolleri özelliğini resmen yayımladı. Çocuğunun ChatGPT kullanımından endişe duyan ebeveynler, artık gerekli ayarlamaları yaparak güvenli kullanım sağlayabilecekler.

Yapay zekâ teknolojileri her gün biraz daha gelişiyor ve hayatımıza entegre oluyor olsa da çocuk güvenliğini sağlamak hiç kolay değil. Hatta OpenAI, bu konuyla ilgili davalık da olmuş durumda. İşte bugün duyurulan ebeveyn kontrolleri özelliği, anne ve babaların rahat bir nefes almasını sağlayacak. Çünkü kullanıma sunulan özelliklerle çocukların ChatGPT kullanımı, istenildiği gibi ayarlanabilecek.

Hangi kısıtlamalar var?

OpenAI tarafından geliştirilen yeni özellik, ebeveynlere çok etkili özellikler sunacak. Bu bağlamda; bir ebeveyn artık çocuğunun ChatGPT kullanabileceği saatleri belirleyebilecek. Ayrıca ChatGPT, çocuğun sakıncalı kullanımı hakkında ebeveyne bildirim gönderebilecek. Ses modu ve görüntü oluşturma gibi ChatGPT yeteneklerini de kısıtlayabilecek olan ebeveynler, hassas içeriklerin azaltılmasını ve ChatGPT'nin hafıza özelliğinin devre dışı bırakılmasını da sağlayabilecekler.

Nasıl aktif edilecek?

Henüz dağıtım aşamasında olan ebeveyn denetimi özelliği, yeni bir buton olarak kendini gösterecek. Çocuğunu denetlemek isteyen anne veya baba, "Add family member" seçeneğini kullanacak ve çocuğunun ChatGPT'ye kaydolduğu e-posta adresini bir aile üyesi olarak ayarlayacak. Sonraki aşamada da gerekli ayarlamalar yapılacak ve çocuğun ChatGPT kullanımı güvenli hâle getirilecek. Tabii bunun isteğe bağlı bir özellik olduğunu belirtelim.

