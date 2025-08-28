OpenAI, hakkında yöneltilen "intihara sürüklüyor" iddialarından sonra ChatGPT'ye yeni özellikler eklemeye karar verdi. ChatGPT, çok yakında ebeveyn denetimlerine sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. 16 yaşındaki bir gencin intihar etmesi sonrası aile, bunun sorumlusunun ChatGPT olduğunu ileri sürmüş ve olayı mahkemeye taşımıştı.

Şimdiyse bu konuya paralel bir gelişme yaşandı. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada üretken yapay zekâ için yeni ebevenyn denetimleri getirileceği açıklandı. OpenAI, bu denetimlerle platformun çocuklar açısından çok daha güvenli olacağını düşünüyor.

ChatGPT, acil durum irtibat kişilerine otomatik olarak ulaşabilecek

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT, artık acil durum irtibat kişileri bölümüne ev sahipliği yapacak. Burada tanımlanacak kullanıcılar, ChatGPT tarafından hafızaya alınacak. Olası bir durumda ChatGPT, bu kişiye ulaşacak. Ancak bunun nasıl olacağı şimdilik belli değil.

16 yaşındaki bir çocuğun intiharından ChatGPT'nin sorumlu tutulmasına ilişkin olayın detayları:

ChatGPT'nin yeni ebeveyn denetimlerinin ne zaman kullanıma sunulacağı netleşmedi. Şirket bu işi önceliklendirdiğini ve bir an önce kullanıma sunacağını ifade ediyor. ChatGPT'nin yeni özellikleri kullanıma sunulduğunda sizleri daha detaylı şekilde bilgilendireceğiz.