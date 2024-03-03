"ChatGPT'ye göre Türkiye'deki emekliler" açıklamasıyla paylaşılan görsel, sosyal medyada gündem oldu. Peki ChatGPT, neden Türkiye'deki emeklileri keyfi yerinde, partileyen kişiler olarak resmetti? İşin aslını örnekler ve ChatGPT'nin açıklamasıyla paylaşıyoruz...

Yapay zekâ araçları, özellikle ChatGPT herkesin erişimine açıldığından beri çok daha popüler hale geldi ve hemen her gün yapay zekâ tarafından üretilmiş yeni bir içerik viral oluyor. Bu viral içeriklerle ilgili en büyük problemse çoğu kişinin üretken yapay zekânın çalışma mantığını hala tam olarak anlayamaması sebebiyle çıktıların yanlış yorumlanması.

Bugün, "ChatGPT'ye göre Türkiye'deki emekliler" açıklamasıyla yeni bir görsel sosyal medyada viral oldu ve içeriği nedeniyle tepki çekti. Görselde emeklilerimiz(!) deniz kenarında lüks bir mekanda kokteyller içip keyif yaparken görülüyor. Peki ChatGPT'ye göre Türkiye'deki emekliler gerçekten böyle mi ve ChatGPT, neden böyle bir görsel oluşturmuş olabilir?

Sosyal medyada gündem olan ChatGPT'nin "Türkiye'deki emekliler" görseli

Her şeyden önce yapay zekânın, yazmış olduğumuz metinleri gerçek bir insan gibi analiz etmediğini hatırlamamız gerekiyor. Yeni ChatGPT'ye "Türkiye'deki emeklileri çiz" dediğimizde ChatGPT, emekli maaşlarını, yaşam standartlarını ya da şikayetlerini "düşünüp" ona göre bir çizim yapmıyor. "Emekli" dediğimizde aklımıza gelen yaşı ilerlemiş insanları, "Türkiye" dediğimizde aklımıza gelen öğelerle birleştiriyor.

Biz, ChatGPT'den Türkiye'deki emeklileri çizmesini istediğimizde şöyle bir sonuç aldık:

Bu yüzden de yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi ChatGPT'ye "Türkiye'deki emeklileri çizer misin?" dediğimizde İstanbul Boğazı'nın kenarında çay içen amcalar, teyzeler çiziyor. "İngiltere'deki emeklileri çizer misin?" deseydik de aynı amcaları, teyzeleri İngiltere'deki ünlü yerlerde sütlü çay içerken çizecekti. Örneğin ChatGPT'ye yukarıdaki ilk çizimini "gerçekçi" bulmadığımızı söylediğimizde ChatGPT, aşağıdaki daha gerçekçi çizimi karşımıza çıkarıyor. Aradaki fark, görsele daha fazla Türkiye'ye özgü öğeler(!) eklenmiş olması.

ChatGPT'den Türkiye'deki emeklileri daha gerçekçi çizmesini istediğimizde şöyle bir sonuç verdi:

Fark ettiyseniz ChatGPT, Türkiye'deki emeklileri hep sakallı, kapalı giyinen, mutlu kişiler olarak resmediyor. ChatGPT'ye bunun nedenini sorduğumuzda şu şekilde bir yanıt veriyor:

"Çizimlerdeki emeklilerin genellikle sakallı, kapalı giyimli ve mutlu olarak tasvir edilmesi, genel bir temsili yansıtmak için seçilmiş olabilir. Bu seçimler, çeşitli faktörlere dayanabilir:

Kültürel Temsiliyet: Türkiye, çeşitli kültürel ve etnik geçmişlere sahip bir ülke olduğu için, emeklilerin giyim tarzları da geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Kapalı giyim, Türkiye'nin bazı bölgelerinde ve geleneksel topluluklarında daha yaygındır. Bu, ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtabilir.

Yaş Grubunun Genel Özellikleri: Sakallı erkekler, yaşlarına bağlı olarak saygınlık ve olgunluk sembolü olarak görülebilir. Bu, özellikle emeklilik yaşındaki bireyler arasında kültürel bir özellik olabilir.

Mutluluk: Emeklilik, birçok kişi için daha rahat bir yaşam evresini simgeler. Bu nedenle, emekliler genellikle sosyal etkileşimler, hobi etkinlikleri ve kişisel ilgi alanlarına daha fazla zaman ayırabilirler. Bu, onların mutlu ve tatmin olmuş olarak tasvir edilmelerine yol açabilir.

Ancak, bu tasvirler yalnızca genellemelerdir ve tüm bireyleri veya durumları temsil etmez. Gerçekte, emeklilerin görünüşleri, kişilikleri ve yaşam tarzları büyük ölçüde farklılık gösterir. Çizimler, çeşitli etkileşimleri ve durumları yansıtmaya çalışırken, herkesin deneyimini kapsayamayabilir."

ChatGPT, gerçek dünyaya uyan görseller çizmez. Ne komut verirseniz onu çizer

Bu açıklamadan da anlayabileceğiniz gibi ChatGPT, "Türkiye'deki emekliler" denildiğinde bunu bir bütün olarak kabul edip analizde bulunmuyor, "emekli" ve "Türkiye" ifadelerini ayrı ayrı ele alıp elindeki çizim tanımlarını bu ikisini bir araya getirecek şekilde birleştiriyor. O halde şu soruyu soralım; viral olan görselde Türkiye'deki emekliler neden şık giyimli ve partileyen kişiler resmedildi?

ChatGPT, bilgi kaynağı değildir. Sonuçlarını doğru kabul etmemiz gerekmiyor

ChatGPT, Google gibi bir arama motoru ya da Vikipedi gibi bir bilgi kaynağı değildir. ChatGPT yalnızca girmiş olduğunuz komutlara en iyi şekilde uyan görseller çizmeye çalışır ve bu görsellerin doğru ya da gerçek olması gibi bir amacı yoktur. Eğer ilgili komutu girerseniz ChatGPT, Türkiye'deki herkesi kızıl saçlı siyahiler ya da devasa boyutlarda çekik gözlü kişiler olarak da çizebilir. Dolayısı ile klavyenin başındaki kişi, ChatGPT'ye manipülatif bir komut girdiyse, ChatGPT de bu komuta uygun olarak Türkiye'deki emeklileri şık giyimli, keyfi yerinde, partileyen kişiler olarak resmetmiş olabilir.